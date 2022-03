Von S-Bahn erfasst: Jugendlicher überschreitet Gleis und muss verletzt in Klinik ‒ Polizei ermittelt gegen ihn

Von: Jonas Hönle

Ein Jugendlicher wurde bei München von einer S-Bahn erfasst, als er die Gleise überqueren wollte. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Bei einem S-Bahn-Unfall bei München wurde ein Jugendlicher verletzt - Er wollte „nur schnell“ die Gleise überqueren. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Ein Jugendlicher wurde am Samstagabend bei München von einer S-Bahn erfasst und musste verletzt in eine Klinik gebracht werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den 17-Jährigen.

Laut Polizei-Bericht hat der 17-Jährige aus Kirchheim die Gleise zwischen den S-Bahn-Haltestationen Heimstetten und Feldkirchen „nur schnell“ überqueren wollen. Daraufhin erfasste ihn ein Zug der Linie S2 und schleuderte ihn aus dem Gleisbett. Der Kirchheimer überlebte mit mittelschweren Verletzungen und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik transportiert.

Nach erster ärztlicher Auskunft erlitt der 17-Jährige eine Fraktur des Beckens sowie diverse Prellungen am gesamten Körper. Die Münchner Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet, es wurde zudem eine Blutentnahme angeordnet.

In der S-Bahn befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls rund 70 Personen. Diese blieben trotz eingeleiteter Schnellbremsung des Triebfahrzeugführers unverletzt. Die Reisenden wurden nach der Unfallaufnahme mit der Unfall-S-Bahn zum Bahnhof Feldkirchen gefahren.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Ermittlungen war der Bahnverkehr für rund eine Stunde gesperrt. Durch die Deutsche Bahn war zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen Schienenersatzverkehr eingerichtet worden.

