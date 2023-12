GDL-Warnstreik ab Donnerstag: Massive Einschränkungen bei der Bahn – So ist München betroffen

Drucken Teilen

Bahn-Fahrgäste sollten wegen des Streiks der GDL ihre Fahrten am besten verschieben. © Wera Engelhardt, dpa

Der Warnstreik der Gewerkschaft GDL von Donnerstag bis Freitag trifft den Raum München besonders. Auch im S-Bahn-Verkehr kommt es zu Einschränkungen.

München – Das Schnee-Chaos sorgt immer noch für Einschränkungen am Hauptbahnhof München und im S-Bahn-Verkehr, doch Bahn-Reisende sehen sich mit einem weiteren Problem konfrontiert: Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder zum Warnstreik aufgerufen.

Ab 22 Uhr am Donnerstag soll im Personenverkehr der Deutschen Bahn (DB) die Arbeit niedergelegt werden, im Güterverkehr bereits um 18.00 Uhr. Der Arbeitskampf im Tarifkonflikt soll dann am Freitag um 22.00 Uhr enden. Einschränkungen werden schon vor Beginn des Warnstreiks erwartet, ebenso danach.

Bahn-Warnstreik ab Donnerstag - Massive Einschränkungen in München

Die Bahn will während des GDL-Warnstreiks rund 20 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten. „Das wird im Raum München noch nicht wirklich klappen“, sagte Bahnsprecher Achim Stauß laut dpa am Donnerstagmorgen mit Blick auf das Schneechaos in Bayern. „Aber insgesamt ist das unser Ziel.“

Bei der S-Bahn in München rechnet die Bahn mit Einschränkungen bereits ab 20 Uhr. Während dem Streik sollen die Linien im 60-Minuten-Takt verkehren, die S8 sogar in einem 20-Minuten- bzw. 40-Minuten-Takt.

Auch Einschränkungen bim S-Bahn-Verkehr in München

Im Regionalverkehr erwarte die Bahn aufgrund des Warnstreiks große Unterschiede je nach Region. In Bayern werde der Verkehr aufgrund der Witterung weitgehend zum Erliegen kommen. Anderswo sei das nicht der Fall, betonte Stauß.

Die Bahn empfiehlt ihren Fahrgästen erneut, Reisen zu verschieben oder auf Fahrten am Donnerstag und Freitag zu verzichten. Die Zugbindung sei aufgehoben, teilte die Bahn mit. Reservierungen könnten kostenfrei storniert werden.

Letzter GDL-Warnstreik in diesem Jahr

GDL-Chef Claus Weselsky hatte am Mittwochabend angekündigt, dass es der letzte Warnstreik in diesem Jahr sein soll. Bis einschließlich 7. Januar solle es keine weiteren Arbeitskämpfe geben, sagte er bei MDR-aktuell. Die Gewerkschaft lässt derzeit per Urabstimmung ihre Mitglieder über unbefristete Streiks abstimmen. Das Ergebnis wird für den 19. Dezember erwartet.

Die Gewerkschaft will mit der Aktion den Druck in der laufenden Tarifrunde erhöhen. Sie will so unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. „Die Arbeitgeberseite mauert allerorten und ist nicht bereit, den Beschäftigten die ihnen zustehende Wertschätzung und Anerkennung für die geleistete Arbeit zukommen zu lassen“, kritisierte die Gewerkschaft.

Unmut bei Fahrgastvertretern

Der Zeitpunkt der Warnstreikankündigung am Mittwochabend stieß auf Unmut beim Fahrgastverband Pro Bahn. „Was wir kritisieren, ist die Kurzfristigkeit. Wir möchten, dass zwei Tage vorher bekannt gegeben wird, wann gestreikt wird, damit sich der Fahrgast darauf einstellen kann“, sagte der Bundesvorsitzende Detlef Neuß.

Proteste der Streikenden sind in Frankfurt, Köln und München geplant. Für ihre Forderungen stark machen wollen sich GDL-Mitglieder außerdem in Potsdam, am Tagungsort der laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder.

Kritik von der Bahn

Die Deutsche Bahn kritisierte, die GDL vermiese Millionen unbeteiligten Menschen das zweite Adventswochenende. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel sei verantwortungslos und egoistisch, hatte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler kritisiert. „Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig.“

Zuletzt hatte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November zum Warnstreik aufgerufen. Im März und April hatte die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) jeweils einen Tag lang zu Warnstreiks aufgerufen. In der ungewöhnlich hart geführten Tarifrunde der Lokführer läuft bereits auch eine Urabstimmung über unbefristete Streiks.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.