Bahnhöfe in München: Neun Ladendiebstähle in neun Stunden am Karfreitag

+ © Bundespolizei Mithilfe von Videoaufzeichnungen überführte die Bundespolizei Ladendiebe im Hauptbahnhof und im Ostbahnhof in München. © Bundespolizei

Im Hauptbahnhof und im Ostbahnhof in München nimmt die Bundespolizei innerhalb von neun Stunden neun Ladendiebe in Lebensmittelläden fest. Neuer Schwerpunkt für Beamte

München - Der Karfreitag ist für die Bundespolizei kein ruhiger Feiertag gewesen. In Lebensmittelläden im Ost- und Hauptbahnhof erwischten Ladendetektive oder Mitarbeiter neun Ladendiebe und übergaben sie den Beamten. Die Sachwerte waren zwar gering, allerdings stellt sich diese Art von Delikten als neuer Arbeitsschwerpunkt der Bundespolizei heraus. 2002 handelte es sich bei mehr als einem Drittel der aufgenommenen Diebstähle um Ladendiebstähle.

Hauptbahnhof München: So konnten die Ladendiebe überführt werden

Am Karfreitag stahlen die Täter zwischen 8.30 und 17.30 Uhr vor allem Lebensmittel aus dem unteren Preissegment, darunter Bier, Energiedrinks und Rotwein. Die Diebe, die zwischen 16 und 54 Jahre alt waren, bezahlten in den meisten Fällen nur einzelne Waren an der Kasse und versteckten den Rest in ihren Rucksäcken oder Taschen. Meist entdeckten die Mitarbeiter die Taten mithilfe von Videoaufzeichnungen.

Bei einem 16-Jährigen konnte die Polizei so sogar zwei Diebstähle nachweisen. Auf den Videos sahen sie nicht nur, wie er gegen 15.45 Uhr in einem Laden am Hauptbahnhof mehrere Energiedrinks in seinen Rucksack packte, sondern auch, wie er dasselbe bereits einige Stunden zuvor getan hatte. Der Wert der gestohlenen Waren betrug insgesamt 55 Euro.

In drei Fällen waren die Täter stark alkoholisiert. Drei der Diebe kamen aus München, die übrigen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Rheinland-Pfalz oder waren wohnungslos. Alle blieben auf freiem Fuß, die Bundespolizei leitete aber strafrechtliche Ermittlungen ein.