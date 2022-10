Trauer um Tod von Barbara Stamm ‒ Die CSU-Politikerin war die erste Landtagspräsidentin in Bayern

Von: Jonas Hönle

Teilen

Barbara Stamm ist tot. Die CSU-Politikerin war die erste Bayerische Landtagspräsidentin. © Nicolas Armer/dpa

Barbara Stamm war die erste Frau an der Spitze des Bayerischen Landtags. Nun ist die CSU-Politikerin nach langer Krankheit gestorben. Würdigungen kommen von vielen Seiten.

Die ehemalige Bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) ist nach längerer Krankheit am heutigen Mittwoch im Alter von 77 Jahren in ihrer Heimatstadt Würzburg verstorben. Die Politikerin war die erste Frau an der Spitze des Landtags.

„Ich bin zutiefst getroffen von der Nachricht vom Tod meiner Amtsvorgängerin,“ sagt die derzeitige Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Man verliere mit ihr ein großes Vorbild für Frauen in der Politik, eine leidenschaftliche Kämpferin für die Schwachen in der Gesellschaft und eine überzeugte Demokratin.

Barbara Stamm ist tot - Sie war die erste Landtagspräsidentin in Bayern

Stamm gehörte dem Bayerischen Landtag insgesamt 42 Jahre lang an, war als Staatssekretärin und Staatsministerin über dreizehn Jahre hinweg ununterbrochen Mitglied der Staatsregierung und von 1998 bis 2001 Stellvertretende Ministerpräsidentin des Freistaats Bayern. Von 2008 bis 2018 stand sie an der Spitze des hohen Hauses.

Daneben engagierte sich Stamm in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen für das Allgemeinwohl, wie als Vorsitzende der Lebenshilfe Bayern des Bayerischen Rote Kreuz.

Trauer um Tod der ersten Frau an der Spitze des Bayerischen Landtags

„Barbara Stamm war die soziale Stimme im Freistaat Bayern. Sie setzte sich in ihrem Amt als Vorsitzende der Lebenshilfe Bayern für die Schwachen und Schwächsten der Gesellschaft ein und war eine echte Freundin und große Unterstützerin des Bayerischen Roten Kreuzes“, so BRK-Präsidentin Angelika Schorer am Mittwochmorgen.

Auch die bayerische SPD-Landtagsfraktion trauert um die ehemalige Präsidentin des Bayerischen Landtags.

„Sie hatte Rückgrat, einen klaren sozialen Kompass und war doch immer für Kompromisse offen. Ihre menschliche fränkische Art und ihr Humor werden mir in Erinnerung bleiben,“ sagt Vorsitzender Florian von Brunn.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.