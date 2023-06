Bauarbeiten mitten in München: Behinderungen im Verkehr bis Ende 2023 ‒ Radler und Fußgänger kaum betroffen

Von: Jonas Hönle

Wegen Bauarbeiten am Oskar-von-Miller-Ring und an der Von-der-Tann-Straße kommt es in München bis Ende 2023 zu Einschränkungen im Verkehr. (Symbolbild) © Tim Brakemeier/dpa

Von den Arbeiten am Oskar-von-Miller-Ring und an der Von-der-Tann-Straße in München bis Ende 2023 ist auch der Verkehr auf der Ludwigstraße betroffen.

München ‒ Der Oskar-von-Miller-Ring sowie die Von-der-Tann-Straße in München werden umgebaut. Wegen der Bauarbeiten führt das Baureferat bis Ende 2023 einige Sperrungen und Umleitungen durch. Auch der Verkehr auf der Ludwigsstraße ist von den Einschränkungen betroffen.

Bauarbeiten am Oskar-von-Miller-Ring sowie Von-der-Tann-Straße in München - Behinderungen im Verkehr bis Ende 2023

Vor allem an der der Kreuzung von Ludwigstraße und Von-der-Tann-Straße sowie Oskar-von-Miller-Ring kommt es zu Beeinträchtigungen.

Laut der Stadt München werden die Fahrspuren von der Kardinal-Döpfner-Straße im Westen bis etwa 20 Meter der genannten Kreuzung reduziert.

Auch Ludwigstraße in München von Einschränkungen betroffen

Der Verkehr zur südlichen Ludwigstraße und dem Odeonsplatz wird ausschließlich über die nördliche Ludwigstraße geführt. Eine Ausfahrt aus diesem Bereich der Ludwigstraße (zwischen Odeonsplatz und Von-der-Tann-Straße) in Richtung Norden ist in dieser Zeit nicht mehr möglich.

Als Entlastung für den Kfz-Verkehr konnte in der Nacht zum Freitag im Altstadtringtunnel die Ausfahrt Rampe Süd zum Franz-Josef-Strauß-Ring wieder geöffnet werden.

Fußgänger und Radler von Baustellen kaum betroffen

Fußgänger sollen die betroffenen Bereiche weiterhin passieren können. Auch Radler sollen an der Ludwigsstraße fahren können. Die Radwegen werden an die Baustellen angepasst.

Der die Ludwigstraße querende Radverkehr wird ab der Von-der-Tann-Straße über die Ludwig- und die Galeriestraße sowie den Finanzgarten bis zum Franz-Josef-Strauß-Ring umgeleitet.

