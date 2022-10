Bauma in München: Polizei erwartet Beeinträchtigungen im Verkehr ‒ Hinweis für Messe-Besucher und Anwohner

Von: Jonas Hönle

Wegen der Bauma kann es am Wochenende im östlichen Münchner Umland zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wegen der Bauma in München erwartet die Polizei insgesamt mehr als 600.000 Messe-Besucher. Am Wochenende sind daher Beeinträchtigungen im Verkehr möglich.

Derzeit findet in München die Bauma 2022 auf der Messe in Riem statt. Nach der Eröffnung am Montag können Besucher auf 614 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche tonnenschwere Baumaschinen und Krane von der Höhe der Münchner Frauenkirche bestaunen.

Bauma in München: Polizei erwartet wegen Messe Beeinträchtigungen im Verkehr - Hinweis für Besucher und Anwohner am Wochenende

Zu der Großveranstaltung werden laut Polizei bis zum Sonntag insgesamt mehr als 600.000 Menschen erwartet. Die MVG hat wegen des erwarteten Ansturms bereits die U-Bahn-Linie U2 verstärkt und empfiehlt alternative Routen zur Bauma.

Aufgrund der hohen Besucherzahl kann es insbesondere am Freitag und am Wochenende (28.10.2022 bis 30.10.2022) auch im weiten Umfeld der Messe zu Beeinträchtigungen im Verkehr kommen.

Die Polizei bitte die Bewohner des östlichen Münchner Umlandes deshalb, das Messegelände während der Bauma weiträumig zu umfahren und möglichst die öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Besucher werden bei einer Anfahrt mit dem eigenen Fahrzeug gebeten, Hinweise des Veranstalters zu nahegelegenen Parkmöglichkeiten zu beachten.

