Bauma 2022 in München ‒ Die Messe der Superlative in Zahlen und Bildern

Von: Jonas Hönle

Die Zahlen und Bilder der Bauma 2022 in München. © Karl-Josef Hildenbrand(dpa

Die Zahlen und Bilder der Bauma 2022 in München: So viel wog das schwerste Exponat auf der Messe und so viele Schritte legte das Projekt-Team am Tag zurück...

Die Bauma - die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte - ging am Sonntag in München zu Ende. Die Zahlen der Mega-Messe haben dabei die Erwartungen übertroffen.

Wie viel das schwerste Exponate auf der Messe gewogen hat, wie viele Ausstellungsstücke über zehn Meter hoch waren und wie viele Schritte das Bauma-Team an einem Tag zurücklegte.

Bauma in München - Das schwerste Exponat auf der Messe

Der Raupenkran LR1700-1.0 von Liebherr. © Messe München

Das größte und schwerste Exponat der diesjährigen Bauma in München wog 750 Tonnen. Das entspricht in etwa dem Gewicht von 125 afrikanischen Elefantenbullen.

Bauma in München - So viele Exponate auf der Messe waren höher als 10 Meter

Das Freigelände der Bauma 2022 in München. © Messe München

Auf der Bauma 2022 in München waren 130 Exponate höher als zehn Meter.

Bauma in München - Die meisten Exponate an einem Stand

Der Stand von Wacker Neuson SE auf der Bauma in München. © Messe München

Mit einer Anzahl von 230 hatte der Stand von Wacker Neuson SE die meisten Exponate auf der Bauma 2022.

Bauma in München - Die meisten Nationalitäten beim Standpersonal

Der Messestand der Wirtgen Group auf der Bauma 2022. © Messe München

Die meisten Nationalitäten beim Standpersonal hatten Messe-Besucher bei der Wirtgen Group angetroffen - diese kamen aus insgesamt 80 Ländern.

So viel Schritte legen das Messe-Team durchschnittlich an einem Tag zurück

Das Projekt-Team der Bauma 2022 auf der Schaufel eines Baggers. © Messe München

110 000 Schritte oder 77 km an einem Tag. So viel legt das Projektteam der Bauma an einem Tag durchschnittlich zurück. Das entspricht etwa der Strecke von München nach Landshut.

