Wegen Baustelle am Sendlinger Tor in München ‒ Einschränkungen für Verkehr an der Oberfläche

Von: Jonas Hönle

Am Sendlinger-Tor-Platz in München kommt es wegen einer Baustelle zu Behinderungen im Verkehr. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Weniger Spuren und Einschränkungen wegen Ampel-Arbeiten: Durch die Baustelle am Sendliger Tor in München kommt es zu Behinderungen für den Auto-Verkehr.

München ‒ Die Baustelle am Sendlinger Tor in München soll noch in diesem Jahr fertig gestellt werden. Bis es allerdings so weit ist, kommt es wieder zu Einschränkungen für den Verkehr an der Oberfläche.

Baustelle am Sendlinger Tor in München - Einschränkungen im Auto-Verkehr an der Oberfläche

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) passt ab Montag, den 6. März, die Straßen-Führung für Autos an, damit der Sendlinger-Tor-Platz wieder hergestellt werden kann. Dabei werden die Fahrbahnen auf der Sonnen-, Lindwurm- und Blumenstraße sowie am Oberanger reduziert.

Bis voraussichtlich 26. Mai steht in allen Richtungen über den Platz jeweils nur eine Geradeausspur zur Verfügung. Auch die bisher teilweise zweispurigen Abbiegebeziehungen werden entsprechend auf eine Spur reduziert.

Ampel am Sendliger Tor wird umgebaut - Behinderungen im Verkehr am Dienstag, dem 7. März

Zudem wird am Dienstag, den 7. März, die Ampel umgebaut und ist deshalb außer Betrieb. Laut MVG kann es dadurch zu erheblichen Behinderungen im Verkehr kommen.

Autofahrer sollten den Sendlinger-Tor-Platz daher nach Möglichkeit weiträumig umfahren. Von der Lindwurmstraße kommend Richtung Sonnenstraße bietet sich an, die Baustelle ab Goetheplatz über die Goethestraße und Schwanthalerstraße zu umfahren.

Die MVG will die Modernisierung am Sendlinger Tor noch 2023 abschließen. Bis dahin kommt es aber noch zu Einschränkungen bei den U-Bahn-Linien U3 und U6.

