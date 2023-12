Baustellen und Arbeiten bei U-Bahn und Tram in München – Das kommt auf MVG-Fahrgäste im Jahr 2024 zu

Bei der U-Bahn und Tram in München stehen auch im Jahr 2024 wieder Baustellen und Arbeiten an. Die MVG gibt einen Ausblick. (Symbolbild) © MVG

Bei der U-Bahn und Tram in München stehen auch im Jahr 2024 wieder viele Baustellen und Arbeiten an. Die MVG gibt einen Ausblick, was auf Fahrgäste zukommt.

München – Baustellen gehören in München fast schon zum Stadtbild. Auch im Jahr 2024 stehen im Öffentlichen Nahverkehr wieder Arbeiten an, um Teile von U-Bahn und Tram neu zu bauen oder zu modernisieren.

Jahresvorschau 2024 der MVG - Baustellen und Arbeiten bei U-Bahn und Tram in München

„Neben dem Bau von Neubaustrecken, der im kommenden Jahr vor allem für die Tram-Westtangente und die Tram-Nordtangente im Abschnitt Johanneskirchen stattfinden wird, ist die Instandhaltung unserer vorhandenen Infrastruktur unabdingbar. Eine Verkehrswende ohne Grunderneuerung wird nicht funktionieren,“ sagt MVG-Chef Ingo Wortmann.

München wachse weiter und auch das Deutschland-Ticket gebe Menschen öfters den Anreize vom Auto auf den ÖPNV umzusteigen.

Die Stadtwerke München und Münchner Verkehrsgesellschaft geben nun einen Ausblick auf größere Einschränkungen im kommenden Jahr.

Arbeiten und Baustellen im Jahr 2024 bei der U-Bahn in München

Bei der U-Bahn kommt es auf der U2 im nördlichen Abschnitt und auf der U6 zwischen Fröttmaning und Garching-Forschungszentrum zu Einschränkungen.

Sanierung bei der U-Bahn-Linie U2 am Hintergleisbereich

Die Arbeiten finden von 25. Dezember bis voraussichtlich 10. März 2024 statt. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hohenzollernplatz und Hauptbahnhof.

Die Strecke ist ab Ende Januar an sechs Wochenenden gesperrt. In der restlichen Zeit ist die U2 teilweise am Scheidplatz unterbrochen beziehungsweise kommt abschnittsweise nur alle 10 statt alle 5 Minuten ein Zug.

Die U8 fährt samstags nur im Abschnitt zwischen Neuperlach Zentrum und Hauptbahnhof.

Arbeiten an der U-Bahn-Linie U6 - Weichenerneuerung in Fröttmaning

Die Maßnahme findet in zwei Phasen vor und nach der Fußball-Europameisterschaft 2024 in München statt - von Mitte April bis 13. Juni und vom 15. Juli bis Anfang September.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Kieferngarten und Garching-Forschungszentrum. Das Betriebskonzept ist noch in Arbeit.

Modernisierung der U-Bahn-Station Sendlinger Tor

Am 12. Dezember 2024 soll ein Großteil der Arbeiten am Sendlinger Tor - insbesondere das Zwischengeschoss und die Bahnsteigebene U3 und U6 - weitestgehend fertiggestellt sein, teilt die MVG mit. Dort sollen dann die Geschäfte öffnen und viele Absperrungen wegfallen.

2024 stehen noch Restarbeiten an, vor allem abschließende Fassadenarbeiten auf der Bahnsteigebene U1/2, im Zugangsgebäude im Bereich der Blumenstraße sowie am Aufgang zur Kreissparkasse. In der ersten Jahreshälfte 2024 werde auch die Platzfläche nördlich des historischen Sendlinger Tors wiederhergestellt.

Arbeiten und Baustellen im Jahr 2024 bei der Tram in München

Bei der Straßenbahn in München stehen 2024 viele Arbeiten an, die die Tram-Westtangente betreffen. Die wird im ersten Planungsabschnitt gebaut. Um die Anschlüsse an das Bestandsnetz herzustellen, seien drei weitere Maßnahmen mit Sperrungen der Linien 16/17, 18 und 19 erforderlich.

In Johanneskirchen wird im kommenden Jahr auch der Bau eines Abschnitts der Tram-Nordtangente vorbereitet.

Neubaustrecke Tram-Westtangente

Im Bereich der Wotanstraße haben die ersten Arbeiten zur Bauvorbereitung bereits begonnen.

In Laim sollen die bauvorbereitenden Maßnahmen und Spartenarbeiten in der Fürstenrieder Straße im Abschnitt zwischen Ammerseestraße und dem Laimer Bahnhof Anfang 2024 beginnen.

Schienenwechsel und Abzweig Tram-Westtangente an Romanplatz und Arnulfstraße

Die Arbeiten finden zwischen Mitte Februar bis Juni 2023 statt. Betroffen ist die Tram-Linie 16 im Abschnitt zwischen Romanplatz und Stachus. In diesem Abschnitt wird die Tram durch Busse ersetzt.

Die Tram 17 wird im Abschnitt zwischen Amalienburgstraße und Romanplatz durch die verlängerte Tram 12 ersetzt. Im Abschnitt Romanplatz - Stachus verkehren ersatzweise Busse.

Abzweig Tram-Westtangente an Ammerseestraße

Die Arbeiten finden voraussichtlich von März bis Juni 2024 statt. Betroffen ist die Tram 18 im Abschnitt zwischen Gondrellplatz und Westendstraße. Die Linie wird hier durch Busse ersetzt.

Abzweig Tram-Westtangente Agnes-Bernauer-Straße und Gleiserneuerung in Laim

Die Maßnahme findet zwischen Juli und Dezember 2024 statt. Betroffen ist die Tram 19 zwischen Pasing und Lautensackstraße. In diesem Abschnitt wird die Linie durch Busse ersetzt. Die Tram 19 wendet an der Westendstraße.

Arbeiten an der Ludwigsbrücken in München

Die Sanierung der Ludwigsbrücken durch die Landeshauptstadt ist laut MVG weitgehend abgeschlossen, es werden noch Restarbeiten durchgeführt. Auch der Gleisbau durch die SWM ist weitgehend abgeschlossen.

Derzeit werden die Versorgungsleitungen bis voraussichtlich zur zweiten Jahreshälfte 2024 in ihre ursprüngliche Lage zurückverlegt und die Fundamente für die Fahrleitung errichtet, die dann voraussichtlich Ende 2024 montiert werden kann.

Aktuell finden außerdem Straßenbauarbeiten am Gasteig statt. An der Zweibrückenstraße wird die Haltestelle Isartor errichtet. Da der Gleisbereich während der Bauzeit provisorisch befahrbar gemacht werden musste, um eine Fahrspur in jeder Richtung aufrecht zu erhalten, kann die Fertiggestellung erst erfolgen, wenn der Autoverkehr wieder auf die vorgesehene Fahrbahn zurückverlegt wurde. Die Inbetriebnahme des Tramverkehrs zwischen Max-Weber-Platz und Isartor ist damit voraussichtlich im Frühjahr 2025 wieder möglich.

+++ Nach Brand an Ludwigsbrücke in München – Behelfsmäßige Fußgängerbrücke derzeit gesperrt +++

Weitere Projekte der MVG, die für das Jahr 2024 geplant sind

Außerdem sind folgende Maßnahmen geplant und derzeit noch in der Abstimmung zwischen SWM/MVG und dem Mobilitätsreferat.

Gleiserneuerung Metzgerstraße

Die Arbeiten starten voraussichtlich Ende Juli und laufen bis Anfang September 2024. Betroffen ist die Tram 21. Im Abschnitt Max-Weber-Platz – Haidenauplatz wird die Tram über Flurstraße und Grillparzerstraße umgeleitet. o

Die Tram 25 wird im Abschnitt Max-Weber-Platz - Ostbahnhof durch Busse ersetzt.

Weichenerneuerung Kirchenstraße

Die Maßnahme findet voraussichtlich von Anfang September bis Mitte Oktober statt. Betroffen ist die Tram 37. Im Abschnitt Max-Weber-Platz – Effnerplatz wird die Linie durch Busse ersetzt.

