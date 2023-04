Alle Baustellen in München im Überblick ‒ Digitale Karte soll über Einschränkungen im Verkehr informieren

Von: Jonas Hönle

Teilen

Neben den Baustellen der SWM und MVG soll die digitale Karte auch über weitere temporäre Einschränkungen im Verkehr in München informieren.

München ‒ Wo sind eigentlich überall Baustellen und andere andauernde Behinderungen im Verkehr in München? Für diese Frage hat die Stadt nun eine digitale Karte vorgestellt.

Dort sind alle Einschränkungen tagesaktuell und bis zu sechs Wochen im Voraus zusammengefasst. Jeder der auf Münchens Straße unterwegs ist, kann auf der Karte nun überprüfen, ob und wo mit Baustellen zu rechnen ist.

Laut Mitteilung der Stadt zeigt sie den tagesaktuellen Stand der Stadtwerke München (SWM) und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), des Baureferats, der Münchner Stadtentwässerung und privater Bauträger; dies vor allem innerhalb des Mittleren Rings und an den Hauptverkehrsstraßen.

Außerdem sind auch die genehmigten Halteverbote, beispielsweise für Umzüge oder Dreharbeiten, aufgelistet.

Unsere neue Karte sorgt für eine hohe Transparenz, wo und was in der Stadt gebaut wird. Außerdem wird sie jenen Menschen, die viel in der Stadt unterwegs sind, das Fortkommen erleichtern. Bei der Entwicklung der Karte haben viele städtische Referate und Eigenbetriebe zusammengearbeitet, dafür möchte ich mich bedanken.