„Für Passanten sehr erschreckend“: Münchner berichten von Krähen-Angriffen – Expertin erklärt das Phänomen

Von: Daniela Borsutzky

Wie jedes Jahr um diese Zeit häufen sich in München aktuell wieder Angriffe von Rabenkrähen auf Menschen. © Carsten Rehder/dpa

In München berichten Bürger derzeit wieder vermehrt von Angriffen von Rabenkrähen. Eine Ornithologin erklärt, was es damit auf sich hat und wie man sich schützt.

München / Schwanthalerhöhe ‒ Szenen, die an Alfred Hitchcocks „Die Vögel“ erinnern: Zunächst sei sie von vier Rabenkrähen am Eingang zum Bavariapark attackiert worden. Eine Viertelstunde später habe sie den Park verlassen und wurde beim Überqueren eines Radwegs erneut angegriffen ‒ mit voller Wucht flog der Vogel gegen ihren Hinterkopf.

Als die Bürgerin tags darauf nochmals Opfer eines solchen Vorfalls wurde, wandte sie sich mit einem Schreiben an den Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe: Die Attacken seien „lebensgefährlich“ und sie möchte nicht, dass weitere Menschen zu Schaden kommen.

Angriffe von Rabenkrähen in München häufen sich ‒ Ornithologin Sophia Engel klärt auf

Ein Einzelfall ist die Bürgerin nicht. Auch BA-Mitglied Daniel Günthör (Grüne) berichtete in der jüngsten Sitzung, dass er kürzlich auf dem Weg zur U-Bahn angegriffen wurde. Nach Meinung der Bürgerin würden die Vögel „immer dreister“, was auch damit zusammenhänge, dass der Park stark frequentiert ist, die Menschen ihren Müll liegen lassen oder die Vögel teilweise gefüttert werden.

Ornithologin Sophia Engel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in München erklärt, dass dieses „Phänomen“ jedes Jahr um diese Zeit auftritt: „Die Jungvögel, sogenannte Ästlinge, sind wie Kleinkinder, die gerade laufen lernen. Sie haben das Nest verlassen, können aber noch nicht richtig fliegen ‒ und werden von den Eltern beschützt und verteidigt.“

Wie Ornithologin Sophia Engel weiß, wollen die Vögel nur ihre Kinder beschützen. © privat

(Schein)-Angriffe von Rabenkrähen in München: Vögel wollen ihre Kinder beschützen

Wenn die Vögel das Gefühl hätten, dass ihre Kinder nicht sicher sind, würden die Eltern nervös und wollen die vermeintliche Gefahr verjagen. „Für den Passanten, der oft gar nicht bemerkt hat, dass sich ein Jungtier in der Nähe befindet, können diese Angriffe, die meist nur zum Schein sind, sehr erschreckend sein“, weiß Engel.

Auch beim KVR hat die Bürgerin die Vorfälle gemeldet, wie Sprecher Julien Chauve bestätigt. „Wenn die Untere Jagdbehörde zeitnah informiert wird, kann sie Absperrmaßnahmen auf öffentlichem Grund anordnen. Da sich die Jungvögel aber bewegen, ist das eine Maßnahme, welche das Problem meist nur für eine kurze Zeit löst.“ Eine Jagd der Krähen sei nur in Ausnahmefällen möglich.

Wenngleich der Behörde momentan keine weiteren Meldungen zum Bavariapark vorliegen, so wurde heuer am Prinzregentenplatz mittels Flatterleine abgesperrt. „Bei derartigen Attacken bitten wir um eilige Information an das KVR, Untere Jagdbehörde, am besten per E-Mail an waffen.kvr@muenchen.de, damit zeitnah vor Ort reagiert werden kann“, sagt Chauve.

Tipps der Expertin: So sollten sie sich bei einer Attacke verhalten

Die Tipps der Expertin: Wenn es zu einer Attacke kommt, sollte man sich möglichst zügig entfernen. Generell sei es am besten, Konfrontationen und somit Bereiche, in denen sich Jungvögel aufhalten könnten, zu meiden. Die Vögel greifen meist von hinten an und steuern den höchsten Punkt, also den Kopf, an.

„Wer einen Bereich nicht umgehen kann, beispielsweise weil sich die Vögel beim Hauseingang aufhalten, der kann sich mit einem aufgespannten Regenschirm helfen“, empfiehlt Engel. Und die Ornithologin beruhigt: „Diese Phase dauert meist nicht lange, nach ein paar Tagen werden die Ästlinge flügge.“

