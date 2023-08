Weniger Abschlüsse an Universitäten und Hochschulen in Bayern ‒ Männer und Frauen liegen wieder gleichauf

Die Zahl der bestandenen Abschlüsse an Universitäten und Hochschulen in Bayern ist 2022 gesunken. Wo Männer und Frauen die meisten erfolgreichen Prüfungen ablegten...

München ‒ An Universitäten und Hochschulen in Bayern haben im vergangen Jahr fast gleich viele Männer wie Frauen ihren Abschluss gemacht. Die erfolgreichen Absolventinnen waren mit 50,7 Prozent das dritte Jahr in Folge minimal in der Überzahl, wie das statistische Landesamt laut dpa am Mittwoch mitteilt.

Frauen und Männer gleichauf bei Abschlüssen an Universitäten und Hochschulen in Bayern

Der Frauenanteil lag bei den universitären Studienabschlüssen bei 50 Prozent, bei den Promotionen allerdings nur noch bei 46 Prozent. Fachhochschulabschlüsse wurden ebenfalls überwiegend von Männern erworben (53 Prozent).

Überdurchschnittlich hoch fiel der Anteil der Absolventinnen bei künstlerischen und sonstigen Abschlüssen (60 Prozent) aus, während sie in den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik) nur 32 Prozent ausmachten - was allerdings ein leichtes Plus zum Vorjahr ist.

Zahl der akademischen Abschlüssen 2022 in Bayern gesunken

Allerding sank die Zahl der bestandenen Abschlussprüfungen im Prüfungsjahr 2022 - dazu zählen das Wintersemester 2021/22 und das Sommersemester 2022 - um 4,7 Prozent auf 74.957.

An den Unis in Bayern wurden mit 35.119 Abschlüssen knapp 47 Prozent aller erfolgreichen Prüfungen abgelegt. Hinzu kamen 28.810 Fachhochschulabschlüsse (gut 38 Prozent), 4756 Lehramtsprüfungen, 4910 Promotionen sowie 1362 künstlerische oder sonstige Hochschulabschlüsse.

