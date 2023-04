Wer verkauft das meiste Bier in Deutschland? ‒ Und wie Bayern in diesem Jahr abgeschnitten hat

Von: Kristina Beck

Ist Bayern immer noch das Bierland Nummer 1? (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Die Deutschen sind bekannt für ihren Bierkonsum, doch in welchem Teil der Republik wird der meiste Gerstensaft verkauft? Bleibt Bayern deutscher Meister in Sachen Bier?

München ‒ Dass Bier in Bayern zu den beliebtesten Lebensmitteln zählt, ist kein Geheimnis. Doch jetzt bekommt das Klischee Unterstützung von der statistischen Seite, denn Bayerns Brauereien verkaufen 2022 das meiste Bier im Bundesvergleich ‒ zum neunten Mal in Folge. Das teilte das Bayerische Landesamt für Statistik am Freitag mit.

Mit 23,9 Millionen Hektolitern ‒ das sind 2,39 Milliarden Maß ‒ liegt der Freistaat vor Nordrhein-Westfalen, das dem Statistischem Bundesamt zufolge auf 21,8 Millionen kommt. Die Nummer 3 sind laut dpa mit 8,1 Millionen Hektolitern Niedersachsen und Bremen, die zusammen ausgewiesen werden.

Bayern beim Bierverkauf weiter vorn ‒ NRW holt wieder auf

Auch wenn Bayern vorn liegt, holte NRW im vergangenen Jahr auf. Der Bierabsatz der bayerischen Brauer legte nur um 2,6 Prozent zu, der ihrer Kollegen aus dem Westen um 7,1 Prozent. Zählt man auch Biermischungen mit, bei denen NRW mit 1,3 Millionen Hektolitern fast doppelt so viel verkauft wie die Bayern, wird die Lücke noch etwas kleiner.

Deutlicher ist der bayerische Vorsprung bei der Zahl der Braustätten: Mit 624 machen sie laut Landesamt mehr als 41 Prozent des deutschen Bestandes aus. Die Zahl sank der dpa zufolge allerdings: Im Vergleich zum Vorjahr um 11.

Leicht rückläufig ist zudem eine Brauereitradition: Der Haustrunk ‒ unentgeltlich und steuerfrei an die Beschäftigten der Brauereien abgegebenes Bier ‒ sank in Bayern um 3,8 Prozent auf 48.075 Hektoliter.

