Trotz positivem Corona-Test in die Schule ‒ Bayern schafft Corona-Isolationspflicht ab

Von: Jonas Hönle, Kristina Beck

Bayern schafft Corona-Isolationspflicht ab. (Symbolbild) © Óscar J.Barroso/dpa

Die neuen Corona-Isolationsregeln gelten ab Mittwoch auch an Bayerns Schulen: Die Regierung setzt dabei auf Eigenverantwortung ‒ und die Maske.

Lockerere Isolationsregeln, lockerere Maskenregeln ‒ in Bayern stehen die Zeichen auf Entspannung. Für Corona-Infizierte entfällt laut dpa in Bayern vom morgigen Mittwoch an die Isolationspflicht ‒ stattdessen gelten verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv Getestete.

Stadt München informiert über die Isolationsregeln ab 16. November Außerhalb der eigenen Wohnung ist von infizierten Personen ab 6 Jahren verpflichtend eine Maske (mindestens medizinischer Mund-Nasen-Schutz, besser FFP-2-Maske) zu tragen. Die Maskenpflicht gilt nicht in der eigenen Wohnung, sie gilt nicht im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, oder in Innenräumen, in denen sich keine anderen Personen aufhalten. Zudem sind Tätigkeits- und Betretungsverbote in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen sowie in Gemeinschaftsunterkünften zu beachten. Sämtliche Schutzmaßnahmen für Infizierte gelten für mindestens fünf Tage, zusätzlich muss mindestens zwei Tage Symptomfreiheit bestanden haben. Auch bei anhaltenden Symptomen enden sie spätestens nach zehn Tagen.

Auch die bayerischen Schulen sind von dieser neuen Regelung nicht ausgenommen. Es gelte der Grundsatz: „Wer krank ist, geht nicht in die Schule“, hieß es unisono aus dem Gesundheits- und dem Kultusministerium.

+++ Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Dienstag: Die aktuelle Inzidenz und die Covid-Fälle auf den Intensivstationen der Kliniken +++

„Wenn ein Kind an Corona erkrankt ist, bleibt es sinnhafterweise zu Hause“, sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) nach der Kabinettssitzung am Dienstag. Auch bei einem positiven Corona-Test sei es sinnvoll, einige Tage zu Hause zu bleiben.

Neue Corona-Isolationsregeln in Bayern: Maske auf bei positivem Corona-Test

Wenn die Eltern aber darauf bestünden, ihr Kind trotz positivem Corona-Test in die Schule zu schicken, müsse es dort entsprechend der neuen Maßnahmen über die Dauer der Infektion eine Maske tragen. Auch außerhalb der Schulen müssen Infizierte, die sich nicht mehr in Isolation begeben wollen, eine Maske tragen.

Vertreter der bayerischen Lehrerverbände hatten im Vorfeld der Sitzung klare und umsetzbare Regeln gefordert, „die einen sicheren Unterrichtsbetrieb in Präsenz für alle Beteiligten ermöglichen“.

Was ist „krank“, was ist „ansteckend?

Die Maßnahmen in Schulen dürften sich dabei aber nicht zu weit von den sonst geltenden Regeln unterscheiden, da es sonst zu Akzeptanzproblemen kommen könnte. Zudem müssten die Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik klar definieren, was „krank“ oder „ansteckend“ bedeute.

Bislang müssen positiv Getestete für fünf bis zehn Tage in die Isolation ‒ je nachdem, ob und wie lange sie Symptome haben.

----------------------------------------------------------

Der Freistaat Bayern schafft noch im November die Pflicht zur Isolation bei einer Corona-Infektion ab

Erstmeldung: 11. November

Wer sich in Bayern mit dem Corona-Virus infiziert hat, muss nicht mehr in Isolation - und zwar ab dem 16. November.

Positiv Getestete sollen aber außerhalb der eigenen Wohnung eine Maske aufsetzen müssen, wie Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Freitag in München mitteilte.

+++ Die Corona-Inzidenz für München & Bayern am Sonntag, 13. November +++

Ende der Isolationspflicht - Bayern schafft Pflicht zur Isolation bei Corona-Infektion ab 16. November ab

Bislang hatten sich Corona-Infizierte nach einem positiven Testergebnis generell für mindestens fünf Tage in häusliche Isolation begeben müssen - und bis sie mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, insgesamt bis zu einer Maximaldauer von 10 Tagen.

Neben dem Freistaat planen auch Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein die Abschaffung der Isolationspflicht.

+++ Die Corona-Zahlen in München, Bayern und Deutschland am Freitag im Überblick. +++

Weiter mit Corona-Maske außerhalb der Wohnung

„Und natürlich gilt weiter der Grundsatz: Wer krank ist, bleibt zu Hause“, sagte Holetschek. Vulnerable Gruppen sollten durch andere Maßnahmen weiter geschützt werden. „Die Entscheidung bedeutet nicht, dass wir dem Infektionsgeschehen freien Lauf lassen“, betonte der Minister.

„Leider hat sich die Bundesregierung bislang einer gemeinsamen Lösung in der Isolationsfrage verweigert“, sagte Holetschek. „Deshalb gehen wir jetzt mit Blick auf die veränderte Pandemie-Lage diesen wichtigen Schritt für einen eigenverantwortlichen Umgang mit Corona voran.“

Es sei der richtige Zeitpunkt für mehr Eigenverantwortung der Menschen. Grundlage dieser Entscheidung - auch im Einklang mit den drei anderen Bundesländern - sei eine wissenschaftliche Bewertung des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie vieler Experten.

