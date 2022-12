Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr noch im Dezember ‒ Bayern schafft Corona-Maßnahme ab

Von: Jonas Hönle

Bayern schafft noch im Dezember die Corona-Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) ab. © dpa/Sven Hoppe

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr findet in Bayern ein Ende. Die Corona-Zahlen in Bayern müssen laut Söder dafür „halbwegs stabil“ bleiben.

Update: 10.28 Uhr

Bayern schafft Corona-Maskenpflicht im Nahverkehr noch im Dezember ab

München ‒ In Bayern wird zum 10. Dezember die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) abgeschafft. Dies sei aufgrund der aktuellen stabilen Infektionslage nicht mehr angemessen, hieß es am Dienstag nach Angaben aus Regierungskreisen.

Ab Samstag soll es demnach nur noch eine Empfehlung zum Tragen der Corona-Masken geben.

Ende der Corona-Maßnahme im ÖPNV in Bayern

Zum Schutz vor Corona hatte Bayern wie auch andere Bundesländer im April 2020 das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in der Öffentlichkeit beschlossen. Mit dem Sinken der Zahl der schweren Corona-Erkrankungen wurde die Pflicht schrittweise zurückgenommen.

Der öffentliche Nahverkehr, wo es häufig zu Gedränge in Bussen und Bahnen und Körperkontakten unter Fahrgästen kommt, ist noch eine der letzten öffentlichen Situationen, in denen Masken in Bayern vorgeschrieben sind.

Die Maskenpflicht im Personennahverkehr war immer wieder Streitpunkt in der öffentlichen Debatte, auch in der Landespolitik. Zuletzt hatten sich die Freien Wähler vehement für die rasche Abschaffung eingesetzt und auf die Freiwilligkeit für die Bürger gepocht.

Mediziner sind dagegen der Ansicht, die Maskenpflicht sollte bleiben oder sogar ausgeweitet werden, da das Bedecken von Mund und Nase nicht nur gegen die Übertragung von Coronaviren schützt, sondern auch gegen andere Viruserkrankungen, etwa die derzeit kursierenden Influenza-Viren oder das RS-Virus bei Kindern.

Baldiges Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr in Bayern? Corona-Zahlen müssen laut Söder „halbwegs stabil“ bleiben

Erstmeldung: 06. Dezember

München ‒ Fällt die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in Bayern? Das Kabinett berät am heutigen Dienstag über ein mögliches Ende der Corona-Maßnahme.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte als denkbare Zeitpunkte zuletzt Mitte Dezember oder Anfang des nächsten Jahres genannt - vorausgesetzt, dass die Corona-Zahlen „halbwegs stabil“ bleiben und es bis dahin keine neuen Mutationen gibt.

Eine Entscheidung, ob und wie es mit der Maskenpflicht weitergeht, muss die Staatsregierung in jedem Fall treffen. Denn am 9. Dezember läuft die aktuelle Fassung der bayerischen Infektionsschutzverordnung aus, in der bisher auch die Maskenpflicht im Nahverkehr geregelt ist.

Während die Bundesländer über eine Maskenpflicht im Nahverkehr selbst entscheiden können, ist für den Fernverkehr der Bund zuständig. Nach dem aktuellen Infektionsschutzgesetz des Bundes gilt dort die Maskenpflicht noch bis April 2023.

Die bayerische Staatsregierung kritisiert seit längerem, dass die Maskenpflicht im Flugzeug zwar abgeschafft wurde, dass sie im Fernverkehr aber nach wie vor gilt.

