Nach Landtagswahl in Bayern ‒ CSU und Freie Wähler bei Verhandlungen über Koalition auf Zielgeraden

Teilen

Koalitionsverhandlungen von CSU und Freien Wählern nach Landtagswahl in Bayern. © Peter Kneffel/dpa

Die CSU von Söder will nach der Landtagswahl in Bayern weiter eine Koalition mit den Freien Wählern von Aiwanger. Die fordert ein viertes Ministerium.

Update: 19. Oktober

CSU und Freie Wähler sehen Verhandlungen zur Koalition in Bayern vor Zielgeraden

München ‒ Nach der Landtagswahl in Bayern verhandeln CSU und Freie Wähler über die Koalition. Die Parteien sehen sich dabei auf einem guten Weg und rechnen mit einem Ergebnis in der kommenden Woche,

„Ich denke, wir biegen dann sehr schnell auch auf eine Zielgerade ein“, sagte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek laut dpa am Mittwoch vor dem Auftakt der zweiten Verhandlungsrunde mit den Parteichefs im Landtag. Ziel sei es, bis nächste Woche auch einen Vertrag vorlegen zu können, betonte Freie-Wähler-Fraktionschef Florian Streibl.

Holetschek und Streibl sprachen von einer guten Arbeitsatmosphäre der Gespräche und zeigten sich zuversichtlich, dass inhaltliche Differenzen in den kommenden Tagen beigelegt werden könnten. Beide Parteien wollten eine „Koalition der Vernunft“, welche die Themen der Zukunft abdecke, Stabilität gewährleiste und den Menschen „wieder mehr zutraue“, sagte Holetschek.

Streibl ergänzte, es gehe auch darum, zu demonstrieren, dass es im Freistaat weiter ein funktionierendes Gemeinwesen zum Wohle der Menschen im Land gibt. Er sei sehr zuversichtlich, dass für alle Differenzen gute Lösungen gefunden werden könnten. Details zu strittigen Punkten, den finanziellen Spielräumen oder gar den Personalien für die Ministerien wollten beide nicht beantworten.

Freie Wähler fordern viertes Ministerium - CSU lehnt bislang ab

Die Koalitionsverhandlungen hatten am vergangenen Donnerstag mit einer grundsätzlichen Aussprache begonnen. Beide Seiten machten sich davor gegenseitige Vorhaltungen zu erfolgten Verletzungen und „Demütigungen“. Die CSU hatte zudem von den Freien Wählern ein Bekenntnis zur Demokratie eingefordert, welches nun in einer Präambel des Koalitionsvertrages verankert werden soll - auch als klare Abgrenzung gegen die AfD.

In den Folgetagen hatten dann verschiedene Arbeitsgruppen die Detailgespräche fortgesetzt. Dem Vernehmen nach wurden alle Ressorts von Finanzen über Wirtschaft, Soziales, Justiz, Landwirtschaft, Wohnen/Bau, Kultus, Wissenschaft und Umwelt bereits in einer ersten Runde besprochen. Schwierigster Punkt dürfte die Vergabe der Ministerien werden, da die Freien Wähler nach ihren deutlichen Stimmzuwächsen ein viertes Ministerium einfordern. Die CSU lehnte dies bisher ab.

Ziel ist es, die Koalitionsverhandlungen binnen zweieinhalb Wochen abzuschließen: nämlich in der Woche vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags am 30. Oktober. Tags darauf würde dann Söder erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. Bereits am 8. November könnte dann das neue Kabinett vereidigt werden.

------------------------------------------------

Update: 10. Oktober

Gespräche zwischen CSU und Freien Freien Wählern über Koalition ab Donnerstag

München ‒ CSU und Freie Wähler wollen Bayern nach der Landtagswahl auf künftig als Koalition regieren. Am Donnerstag sollen sie Gespräche über die Fortsetzung der bisherigen Verbindung aufnehmen, kündigte Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder laut dpa nach einer CSU-Fraktionssitzung in München an.

An diesem Tag wolle man sich zu einer ersten großen Gesprächsrunde treffen. Söder und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger hatten stets betont, das Regierungsbündnis fortsetzen zu wollen.

Ziel ist nach Worten Söders, die Koalitionsverhandlungen dann binnen zweieinhalb Wochen abzuschließen: nämlich in der Woche vor der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags am 30. Oktober. Und wenn möglich solle dann bereits am Tag darauf, also am 31. Oktober, die Ministerpräsidenten-Wahl im Parlament sein.

---------------------------------------------------

Landtagswahl in Bayern: CSU mit Söder streben Koalition mit Aiwanger an ‒ Freie Wähler fordern viertes Ministerium

09. Oktober

München ‒ Die CSU von Ministerpräsident Markus Söder ging bei der Landtagswahl 2023 in Bayern als stärkste Kraft hervor - wenn auch mit einem historisch schlechtem Ergebnis. Die Freien Wähler von Hubert Aiwanger bekamen laut dem vorläufigen Ergebnis die zweitmeisten Stimmen.

Die Parteien wollen nun ihre bisherige Koalition fortsetzen.

CSU und Freie Wähler wollen Koalition nach Landtagswahl in Bayern fortsetzen ‒ Debatte um viertes Ministerium

Nach dem Zuwachs der Stimmen fordern die Freien Wähler nun ein zusätzliches Ministerium. Das Ergebnis als zweitstärkste Kraft im bayerischen Landtag müsse sich auch in der Regierungsbildung widerspiegeln, sagte der Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibl, am Montag im Bayerischen Rundfunk.

Schon vor der Wahl hatten die Freien Wähler als viertes Ministerium das Landwirtschaftsministerium ins Gespräch gebracht. CSU-Chef Markus Söder erteilte dem eine klare Absage. Streibl konterte am Montag, auch über das Landwirtschaftsministerium müsse noch einmal diskutiert werden.

„Wir zielen schon auf ein großes Ministerium“, betonte der Freie-Wähler-Fraktionschef. „Da muss man schauen, wie bereit hierfür die CSU ist.“ Zugleich meinte Streibl: „Jetzt könnte ich sagen: Wir nehmen auch das Finanzministerium oder das Innenministerium. Aber darüber werden wir dann mit unserem Koalitionspartner reden und wir werden da sicher eine gute Lösung finden.“

Aiwanger meldet Anspruch auf viertes Ministerium in Bayern an

Die Freien Wähler stellen bisher mit Parteichef Hubert Aiwanger den Vize-Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister. Sie führen zudem bisher das Kultusministerium und das Umweltministerium.

Der aus der Landtagswahl am Sonntag gestärkt hervorgegangene Freie-Wähler-Parteichef Aiwanger hat für die nächste Regierungsbildung Ansprüche auf ein viertes Ministerium angemeldet. „Wenn man die Wahlergebnisse anschaut, glaube ich, dass jeder sich ausrechnen kann, wieviele Ministerien uns zustehen“, sagte Aiwanger am Montag in München. „Das kann jeder Grundschüler ausrechnen, wer wieviel bekommt.“

Die Freien Wähler legten am Sonntag um 4,2 Prozent auf 15,8 Prozent zu, die CSU verlor 0,2 Punkte auf 37,0 Prozent.

CSU-Absage für Forderung der Freien Wähler nach viertem Ministerium in Bayern

Von der CSU kommt jedoch eine Absage nach der Forderung des Freien Wähler. „Das Ergebnis gibt nicht den Anspruch her, seitens der Freien Wähler ein weiteres Ministerium zu fordern“, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber am Montag im Bayerischen Rundfunk. Der Anspruch sei durch das Ergebnis nicht ableitbar.

Schon vor der Wahl hatten die Freien Wähler ein viertes Ministerium ins Gespräch gebracht. CSU-Chef Markus Söder hatte dem schon damals eine klare Absage erteilt.

-----------------------------------------------------------

Landtagswahl in Bayern: CSU und Söder streben Koalition mit Freien Wähler an ‒ Aiwanger will viertes Ministerium

Erstmeldung: 08. Oktober

München ‒ Bei der Landtagswahl 2023 in Bayern ist die CSU von Ministerpräsident wieder stärkste Kraft geworden. Nun will er die Koalition mit den Freien Wählern von Hubert Aiwanger fortsetzen.

Nach Landtagswahl 2023 in Bayern: Söder wieder mit Aiwanger - Koalition zwischen CSU und Freien Wähler angestrebt

Nach der Wahl müsse gelten, was vor der Wahl versprochen worden sei, sagte Söder am Sonntagabend in der ARD. Er wolle eine bürgerliche Regierung fortsetzen und noch in dieser Woche die ersten Gespräche führen.

Aiwanger sagte im ZDF, man wolle keine Unklarheiten aufkommen lassen, sondern innerhalb weniger Tage „klar Schiff“ machen und zeigen, dass man weiter gut zusammenarbeite.

Söder betonte, ihm sei wichtig klar zu machen: „Die CSU ist klar die Nummer eins und gibt dann auch die Richtlinien der Politik mit vor in einer guten Koalition.“

Söder gibt Grünen nach Landtagswahl in Bayern einen Korb

Ein Gesprächsangebot von Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Schulze, die Söder zu Gesprächen auch mit anderen demokratischen Parteien motivieren wollte, lehnte Söder ab. „Vielen Dank für das Angebot“, sagte er im BR Fernsehen. Aber man werde die bürgerliche Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen.

Aiwanger will Wirtschaftsminister in Bayern bleiben ‒ Freie Wähler wollen viertes Ministerium

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger will in Bayern auch in einer neuen Regierung Wirtschaftsminister bleiben. „Ich habe hier, glaube ich, gute Arbeit geleistet und ich würde es auch gern weitermachen“, sagte Aiwanger am Sonntagabend im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks.

Unmittelbar zuvor hatte CSU-Chef Markus Söder in der TV-Runde gesagt, jetzt sei noch nicht die Zeit, über die konkrete Besetzung von Posten zu sprechen. CSU und Freie Wähler wollen ihre bisherige Koalition fortsetzen.

Die CSU dämpft schon vor den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern deren Hoffnungen auf Zugeständnisse und ein viertes Ministerium.

Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat bereits Anspruch auf ein viertes Ministerium für seine Partei angemeldet. In der vergangenen Wahlperiode stellten die Freien Wähler Wirtschafts-, Umwelt- und Kultusminister.

Koalitionsverhandlungen in Bayern stehen an

Nach CSU-Chef Markus Söder betonte am Sonntagabend auch die oberbayerische CSU-Bezirksvorsitzende Ilse Aigner, dass die Christsozialen die Richtung vorgeben wollen.

Söder werde „kraftvoll“ in die Koalitionsverhandlungen eintreten, sagte die bisherige Landtagspräsidentin am Sonntagabend in der ARD. „Bei den Freien Wählern sind die Bäume auch nicht in den Himmel gewachsen. Und so werden wir auch verhandeln.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.