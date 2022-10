Bayern: Gesundheitsminister Holetschek gegen Maskenpflicht in Innenräumen

Maskenpflicht

+ © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Gesundheitsminister Holetschek reagiert auf die Forderung nach einer Maskenpflicht in Innenräumen: „Die Personalausfälle sind momentan das Problem, das aber unabhängig von den derzeitigen Corona-Zahlen.“ (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kristina Beck schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek ist aktuell gegen eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen. Handlungsbedarf sieht er woanders.

Trotz hoher Corona-Fallzahlen will der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nach Angaben der dpa im Freistaat bislang keine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen erlassen. Man müsse sich aber auf eine eventuell auftretende neue Variante des Corona-Virus vorbereiten, sagte Holetschek dem Radiosender Bayern 2: „Wenn es notwendig ist, bereiten wir uns vor, Maßnahmen zu ergreifen.“

Bayern: Holetschek gegen Maskenpflicht in Innenräumen

Die derzeit angespannte Situation in den Kliniken gehe zum Teil auf die hohe Zahl von Neuinfektionen zurück. In Bayern lag die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt bei über 800. Holetschek erläuterte, der Personalmangel in den Kliniken sei das eigentliche Problem. „Die Personalausfälle sind momentan das Problem, das aber unabhängig von den derzeitigen Corona-Zahlen“, sagte er.

Holetschek will bessere Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern

Es müsse nun darum gehen, die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich zu verbessern. „Die Menschen sind hochbelastet. Viele fallen ja aus wegen der Belastungen über diesen langen Zeitraum.“ Er hätte sich gewünscht, „dass man in Berlin über einen Bonus hinaus“ die Chance für Verbesserungen genutzt hätte: „Das Personalthema bleibt das Entscheidende.“

+++ Corona-Pandemie in Bayern ‒ Depressionen und Essstörungen bei Kinder und Jugendlichen nehmen zu +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.