Bayern will Handyverbot an Schulen lockern ‒ Lehrer, Eltern und Schüler sollen vor Ort selber entscheiden

Von: Jonas Hönle

Bayern will das Handyverbot an Schule lockern. (Symbolbild) © Jens Kalaene

Das Verbot für die Handynutzung in den Schulen in Bayern soll entschärft werden. Die Entscheidung dazu soll jeweils beim sogenannten Schulforum vor Ort liegen.

In Bayern soll das Handyverbot an Schulen gelockert werden. Künftig soll vor Ort entschieden werden, ob die Schüler ihr Handy etwa in den Pausen oder über Mittag privat nutzen dürfen.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) kündigte am Mittwoch an, dafür das bisherige strikte Verbot im bayerischen Schulgesetz zu entschärfen. „Die Schulen sollen passgenau und flexibel selber entscheiden können“, sagte Piazolo der Deutschen Presse-Agentur in München.

Konkret soll die Entscheidung jeweils beim sogenannten Schulforum liegen, dem Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler angehören.

Bayern will Handyverbot in Schulen lockern

Die Gesetzesänderung zum Handyverbot an bayerischen Schulen wurde am Mittwoch zur Stellungnahme an die Bildungsverbände gegeben. Ab August könnte die neue Regelung dann in Kraft treten.

Sie würde in der Praxis also nach den Sommerferien greifen - wobei dann eben jede Schule für sich entscheiden muss, ob, wie und wo die Nutzung des Handys erlaubt wird. Eine Frist hierfür will Piazolo nicht setzen. Er sagte aber: „Ich gehe davon aus, dass die meisten Schulen das auch machen werden.“

Schulversuch mit 135 Schulen zu Handynutzung in Bayern

Über die Handynutzung an Schulen war bereits in der vergangenen Legislaturperiode viel diskutiert und teilweise gestritten worden. Bei einem runden Tisch des damaligen Kultusministers Bernd Sibler (CSU) mit Lehrern, Eltern und Schülern hatte sich damals herauskristallisiert, dass es den mehrheitlichen Wunsch gibt, von einem pauschalen Verbot abzurücken und den Schulen mehr eigene Gestaltungsmöglichkeiten zu geben.

Dies mündete in den Schulversuch mit 135 Schulen, der im Schuljahr 2018/19 startete. Den Anlauf für eine Gesetzesänderung hatte es aber bislang nicht gegeben.

Regelung für Handys an Schulen in Bayern

Wie konkrete Regelungen aussehen könnten, muss sich nicht jede Schule zwingend selber ausdenken. „Wir wollen die Schulen nicht alleine lassen. Wir haben, aus dem Schulversuch heraus, Muster entwickelt für Nutzungsordnungen, die man übernehmen kann“, sagte Piazolo.

Handy-Regeln könnten künftig beispielsweise so aussehen wie an der Mittelschule in Neunkirchen am Brand (Oberfranken): „Privat nutzen wir unsere Endgeräte nur vor Unterrichtsbeginn und in der Mittagspause“, heißt es dort.

Lediglich die 8. bis 10. Klassen dürfen das Handy auch in Freistunden nutzen. Bild- und Tonaufnahmen sind maximal zu Unterrichtszwecken erlaubt, private Aufnahmen sind verboten. Auf Treppen, Gängen und in Toiletten dürfen die Geräte nicht genutzt werden.

Zudem hat die Mittelschule festgelegt: „Wir verzichten bewusst immer am 1. und 15. Tag des Monats auf die Nutzung privater Endgeräte, um unseren eigenen Medienkonsum zu überdenken.“

Handyverbot an bayerischen Schulen Derzeit ist die Handynutzung an bayerischen Schulen grundsätzlich verboten. „Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten“, heißt es im Erziehungs- und Unterrichtsgesetz. Lehrkräfte können lediglich in Einzelfällen Ausnahmen zulassen, im Unterricht oder in den Pausen.

