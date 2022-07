Stadt München und DLRG warnen vor Hitzewelle in Bayern ‒ Tipps für Aufenthalt im Freien und Badegäste

Wegen der anstehenden Hitzewelle in Bayern warnt die DLRG Badegäste und gibt Verhaltens-Tipps. © Daniel Karmann/dpa

Stadt München und DLRG warnen wegen der anstehenden Hitzewelle in Bayern, geben Tipps zum Verhalten und klären über gesundheitliche Folgen auf.

München/Bayern - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der kommenden Woche mit einer Hitzewelle, an mehreren Tagen werden über 30 Grad erwartet. Aufgrund der Temperaturen wird es auch viele Münchner in die Schwimmbäder, an die Isar und Seen ziehen. Für die außergewöhnliche Lage geben Stadt München und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) einige Tipps und klären über gesundheitliche Gefahren und Folgen auf.

Hitzewelle in Bayern: DLRG gibt Badegästen Tipps und klärt über Folgen auf

Am Strand sollten sich Badegäste im Schatten aufhalten und gründlich und regelmäßig Sonnencreme auftragen. Um keinen Sonnenstich zu riskieren, sollte man den Kopf bedeckt halten. Anzeichen eines Sonnenstichs sind hochroter, heißer Kopf, Übelkeit und Schwindel, diese können auch erst nach mehreren Stunden auftreten. Wer einen Sonnenstich hat, braucht Ruhe, sollte liegen und das unbedingt im Schatten.

Da der Körper durch das Schwitzen viel Flüssigkeit verliert, ist es besonders bei den extrem heißen Temperaturen wichtig, ausreichend zu trinken, am besten Wasser.

Außerdem warnt die DLRG eindringlich vor Baden in Verbindung mit Alkohol, da die Betreffenden die Gefahren am und im Wasser leicht unterschätzen und ihre eigenen Kräfte dahingegen überschätzen.

Badegäste sollten immer langsam ins Wasser gehen um sich Schritt für Schritt abzukühlen und auf keinen Fall direkt ins kalte Wasser springen. Das ist auch für Stand-Up-Paddler und Bootsfahrer wichtig, da ein Sturz ins Wasser immer passieren und es dann zu einem „Kälteschock“ kann, bei dem sich die Blutgefäße blitzartig zusammenziehen und der Blutdruck sprunghaft ansteigt. Die Folgen können Bewusstlosigkeit bis hin zum Herzinfarkt oder Schlaganfall sein. Sie sollten daher unbedingt Rettungswesten tragen.

Hitzewelle in Bayern: DLRG und Stadt München warnen vor Gefahren für die Gesundheit

Für Jogger, Radfahrer und körperliche Arbeit im Freien gilt: Leichte Kleidung, sowie Sonnenschutz tragen, viel Flüssigkeit zu sich nehmen und hohe Anstrengung in der Sonne vermeiden, da sonst eine Hitzeerschöpfung bis hin zum Hitzschlag droht. Einen Hitzschlag erkennt man an auffallender Blässe, schnellem und schwachem Puls, Kopfschmerzen, Schwindel oder Sehstörungen.

Senioren über 65 Jahre und Menschen mit Erkrankungen, die zu einer kurzfristigen Bewusstlosigkeit führen können, empfiehlt die DLRG, vor Wassersport bei der Hitze ihren Arzt um Rat zu fragen. Die Stadt München warnt außerdem vor allgemeinen gesundheitlichen Gefährdungen für Menschen, die nicht mehr mobil sind und vor der Hitze am Tag nicht in kühle Räumlichkeiten ausweichen können oder nachts unter der fehlenden ausreichenden Abkühlung leiden. Auf Symptome wie Kopfschmerzen, Schwindel, Erschöpfung, Unwohlsein, Muskelschmerzen, Nervosität, Verwirrtheit ist besonders zu achten.

Pflegende Angehörige sollten außerdem beachten, dass bei der starken Hitze eine Anpassung des Medikationsplans nötig sein kann und den behandelnden Arzt dazu zu befragen.

Hitzewelle in Bayern: Warnung vor Hitze in geparkten Autos

Kinder und gesundheitlich geschwächte Menschen dürfen keinesfalls in geparkten Fahrzeugen zurückgelassen werden, auch nicht für kurze Zeit.

Und auch an die Haustiere erinnern DLRG und Stadt München: Hundebesitzer sollten, gerade bei der Hitze und unter Stress, an ihre Vierbeiner denken und sie beim Einkaufen oder beim Baden nicht allein im Auto zurück lassen.

Weitere Infos gibt es unter www.muenchen.de/hitze.

