Die Klinik-Notaufnahmen in Bayern sind wegen Corona und Personalmangel überlastet

Von: Jonas Hönle

Die Notaufnahmen der Kliniken in Bayern sind wegen Corona und Personalmangel überlastet. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Klinik-Notaufnahmen in Bayern sind aufgrund von Corona und Personalmangel überlastet. Was die Krankenhausgesellschaft den Bürgern nun rät...

In Bayern sind die Notaufnahmen der Kliniken aktuell aufgrund der Corona-Welle und des Personalmangels überlastet. Das teilte die Bayerische Krankenhausgesellschaft am Montag in München mit.

+++ Die Corona-Inzidenz in München und Bayern am Montag sowie die Zahl der Covid-Patienten auf Intensivstationen der Kliniken. +++

Wegen Corona und Personalmangel - Klinik-Notaufnahmen in Bayern überlastet

Aktuell fielen viele Klinik-Mitarbeiter wegen Erkrankung aus. Zudem seien die Krankenhäuser gleichzeitig stark ausgelastet.

Deswegen müssten Rettungswagen länger fahren, um eine Klinik zu finden, die noch Patienten aufnehmen könne. Zudem müssten bereits einige Krankenhäuser planbare, nicht lebensnotwendige Operationen verschieben.

Die Krankenhausgesellschaft ruft deshalb die Bürger auf, nur im Fall einer stationären Behandlung eine Notaufnahme aufzusuchen.

In allen anderen Fällen sollten sich die Menschen an die Bereitschaftsdienste der niedergelassenen Ärzte oder an die Rufnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117 wenden.

