Lebenserwartung in Bayern sinkt wegen Corona-Pandemie ‒ Dieses Alter erreichen Neugeborene im Durchschnitt

Von: Jonas Hönle

Lebenserwartung für neugeborene Mädchen und Jungen in Bayern sinkt wegen Corona-Pandemie. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Eine neue Statistik zeigt: Die Lebenserwartung in Bayern sinkt wegen der Corona-Pandemie. Auf welches Alter neugeborene Mädchen und Jungen hoffen können.

In Bayern ist die durchschnittliche Lebenserwartung durch die Corona-Pandemie gesunken.

Nach Zahlen der am Mittwoch veröffentlichten Statistik des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden lag die Lebenserwartung 2021 bei neugeborenen Mädchen im Freistaat nur noch bei 83,53 Jahren, bei Jungen bei 78,92 Jahren.

2019 geborene Mädchen konnten noch auf ein Alter im Durchschnitt von 83,96 Jahren hoffen, Buben auf 79,63 Jahre.

Lebenserwartung in Bayern sinkt wegen Corona-Pandemie

Damit liegt Bayern auf dem zweiten Platz - hinter Spitzenreiter Baden-Württemberg, wo Frauen auf 84,13 und Männer auf 79,56 Jahre kommen. I

m bundesdeutschen Schnitt sank das Alter bei Frauen zwischen 2019 und 2021 von 83,49 auf nunmehr 83,12 Jahre. Bei den Männern waren es 2019 noch 78,72 Jahre, 2021 nur noch 78,11 Jahre.

Durchschnittliche Lebenserwartung Für die Lebenserwartung wird ermittelt, welche durchschnittliche Lebenslänge Neugeborene erreichen würden, wenn die in einem Jahr verzeichneten altersspezifischen Sterblichkeitsraten über die nächsten 115 Jahre konstant gehalten würden.

Früher stieg die Lebenserwartung von Jahr zu Jahr leicht an. Das Absinken führen die Forscher auf die Todesfälle infolge der Pandemie zurück, die im Frühjahr 2020 begann.

Bei Männern habe auch eine erhöhte Sterblichkeit im mittleren Alter zwischen 45 und 70 Jahren dazu beigetragen, heißt es in der Mitteilung.

Wegen Corona-Pandemie: Lebenserwartung der Mädchen und Jungen in Bayern sinkt

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass Bayern bei der Veränderung der Lebenserwartung im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld liegt.

In Ländern wie Baden-Württemberg, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen sank sie weniger stark, in Schleswig Holstein stieg sie bei Männern sogar an.

Drastisch war die Entwicklung in Sachsen-Anhalt und Thüringen. Dort sank die Lebenserwartung von Männern um durchschnittlich mehr als 1,5 Jahre.

„Die Zahlen belegen die Gefahr, welche vom Coronavirus ausgehen kann“, heißt es von dem Institut. Die starken regionalen Unterschiede verdeutlichten zudem, dass auch regionale Faktoren die Sterblichkeit beeinflussten. Das Institut nannte hier etwa Corona-Maßnahmen, das Verhalten der Bevölkerung oder die Infektionslage, die sich von Region zu Region unterscheidet.

