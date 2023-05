Einigung vor Beginn der Biergartensaison ‒ Mehr Lohn für Brauerei-Beschäftigte in Bayern

Von: Jonas Hönle

Teilen

Die Gewerkschaft NGG forderte mehr Lohn für Beschäftigte und Azubis in den Bier-Brauereien in Bayern. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

Der Bier-Konsum in Bayern steigt nach Corona wieder an - Die Gewerkschaft NGG forderte daher mehr Lohn für Beschäftigte und Azubis in den Brauereien.

Update: 04. Mai

Brauerei-Beschäftigte und -Azubis in Bayern erhalten mehr Lohn

München ‒ Bald beginnt die Biergartensaison in Bayern und der Bier-Durst steigt nach Corona wieder an. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) forderte daher mehr Lohn für alle Brauerei-Beschäftigten.

In dem Tarifstreit mit den Brauern kam es nun zu einer Einigung. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten erhalten die rund 10.000 Beschäftigten ab dem 1. Juni 285 Euro mehr, ab dem 1. März 2024 steigen die Gehälter dann um weitere 3,9 Prozent, wie der Bayerische Brauerbund laut dpa am Donnerstag mitteilte.

Laut NGG entspricht das insgesamt einer Erhöhung um 11,7 Prozent. Zudem erhalten die Mitarbeiter in drei Tranchen 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie. Für die Auszubildenden gibt es neben mehr Geld auch Verbesserungen bei freien Tagen.

Einigung vor Beginn der Biergartensaison in Bayern

Der Tarifkonflikt konnte in 14-stündigen Verhandlungen, die sich bis in die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zogen, nur durch eine Schlichtung gelöst werden.

Der Brauerbund sieht das Ergebnis als „enorme zusätzliche Belastung“. Man habe aber vor einer schweren Wahl gestanden: „Einen nur schwer verantwortbaren Schlichterspruch akzeptieren oder einen Streik mit ungewissem Ergebnis riskieren.“

Bei der NGG spricht man dagegen von einem wichtigen und dringend nötigen Schritt, der nur durch die hohe Entschlossenheit der Beschäftigten erreicht worden sei. „Bei einem Scheitern der Schlichtung wären ab nächster Woche die Braukessel kalt geblieben“, sagte Verhandlungsführer Mustafa Öz.

--------------------------------------------------

Bier-Durst in Bayern steigt nach Corona wieder an ‒ Gewerkschaft NGG fordert mehr Lohn für Brauerei-Beschäftigte

Erstmeldung: 25. April

München ‒ Bayern ist ein Bier-Land und in München ist der Durst anscheinend ziemlich groß. 2,7 Millionen Hektoliter flossen in der Landeshauptstadt im vergangen Jahr - im Landkreis München waren es sogar 625.400 Hektoliter Gerstensaft.

Bayerweit ließen sich die Über-16-Jährige 2022 im Schnitt 213 Liter Bier pro Kopf schmecken, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) München mit - und fordert mehr Lohn für alle Brauerei-Beschäftigten.

Steigender Bier-Durst in München und Bayern nach Corona - Gewerkschaft NGG fordert mehr Lohn für Brauerei-Beschäftigte

„Bei der extremen Inflation brauchen auch die Beschäftigten der Brauereien in Bayern einen kräftigen ‚Schluck aus der Pulle‘ – und zwar beim Lohn“, sagt der Geschäftsführer der NGG München, Tim Lünnemann.

Die Gewerkschaft fordert für zwölf Monate 12 Prozent mehr Lohn, höheres Urlaubsgeld und mehr Urlaubstage für alle Beschäftigten. Zusätzlich soll es deutliche Verbesserungen für Azubis geben, wie ein Prämie in Höhe eines Monatsgehalts bei erfolgreichen Anschluss der Ausbildung in einer bayerischen Brauerei.

„Wir wollen attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Brauwirtschaft gestalten, damit wir auch in Zukunft gute Mitarbeiter*innen gewinnen können“, so Lünnemann.

Nach Angaben der NGG zieht der Bier-Konsum nach „mauen Corona-Jahren“ wieder an – und mit ihm auch die Gewinne der Brauherren. „Einen nachvollziehbaren Grund für Lohnzurückhaltung gibt es also nicht. Schon gar nicht bei einer Inflation, die nach wie vor extrem hoch ist und es wohl auch bleiben wird“, so Lünnemann.

Zweite Verhandlungsrunde - Mehr Lohn für Beschäftigte und Azubis in Brauereien gefordert

Der Bierabsatz in Bayern sei mit 23.939.000 Hektolitern im vergangenen Jahr deutlich gestiegen – immerhin um 2,6 Prozent gegenüber 2021. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf aktuelle Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis).

Die Arbeitgeber sollen daher bei der zweiten Verhandlungsrunde ein neues, deutlich verbessertes Angebot auf den Tisch legen.

„Ansonsten hat Bayern bald einen ‚Knoten in der Bierleitung‘ und die Biergärten und Volksfeste müssen vermehrt alkoholfreie Getränke ausschenken“, sagt Lünnemann.

Am Montag hätten 650 Brauerei-Beschäftigte aus ganz Bayern in München mit einem Warnstreik ein deutliches Zeichen gesetzt und ihre Forderungen bekräftigt

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.