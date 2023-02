Bayern lockert Tattoo-Verbot am Unterarm für Polizisten ‒ andere Stellen weiterhin nicht erlaubt

Von: Jonas Hönle

Teilen

Polizisten in Bayern dürfen nun auch Tattoos auf dem Unterarm tragen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Bayern erlaubt Polizisten nun auch Tattoos auf dem Unterarm. Im Dienst müssen Beamten diese allerdings abdecken. Andere Stellen bleiben auch weiter verboten.

München ‒ Bisher gehörte das Tattoo-Verbot in Bayern für Polizisten zu den strengsten in ganz Deutschland.

So ging der Fall eines Beamten aus Mittelfranken durch die Medien, weil er vergeblich durch alle Instanzen klagte und bis vor das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zog, damit er sich den Schriftzug „Aloha“ auf den Unterarm tätowieren lassen darf.

Doch der Freistaat hat nun anscheinend ein Einsehen und hat dieses Verbot gelockert: Bayerische Polizeibeamte dürfen sich nun auch an dieser Stelle tätowieren lassen. Das bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums laut dpa am Freitag in München.

Bayern lockert Tattoo-Verbot für Polizisten - nun auch auf dem Unterarm erlaubt

„Ende Januar wurden neue Regularien rausgegeben.“ Tattoos seien heute „in der Breite der Bevölkerung angekommen“, sagte der Ministeriumssprecher.

Allerdings müssten die Tattoos im Dienst „durch Tragen langärmliger Kleidung oder einer hautfarbenen Abdeckung vollständig abgedeckt sein“. Ausnahmen könne es im Einzelfall mit Zustimmung des Vorgesetzten geben.

Bislang durften Bayerns Polizisten Tattoos nur dort tragen, wo sie auch die Sommeruniform mit kurzem Diensthemd verdeckt. Weiterhin verboten bleiben demnach aber Tätowierungen an Händen, Hals („Messlinie Hemdkragen des kurzen Diensthemdes“) und Kopf.

Der Polizist, der wegen dem „Aloha“-Tattoo vor Gericht zog, habe im Nachhinein übrigens eine Sondergenehmigung für den Schriftzug auf dem Unterarm erhalten.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.