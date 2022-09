Vier Tote nach Unfällen beim Stand-Up-Paddeln (SUP) auf Seen in Bayern ‒ DLRG ist besorgt und gibt Tipps

2022 sind bereits vier Stand-up-Paddler in Bayern ertrunken - Die DLRG ist besorgt. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Im laufenden Jahr 2022 kam es in Bayern bereits zu vier tödlichen Unfällen beim Stand-Up-Paddeln (SUP). Die DLRG meldet auch mehr Ertrunkene in Seen und Flüssen.

Stand-Up-Paddeln (SUP) ist seit Jahren ein Trend und auch auf den Seen in Bayern sind viele Freizeitsportler unterwegs. Allerdings kommt es zu immer mehr Unfällen, bei denen manche auch mit dem Tod enden. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) macht sich große Sorgen.

Vier Tote nach Unfällen beim Stand-Up-Paddeln (SUP) auf Seen in Bayern - DLRG besorgt

Allein 2022 sind im Freistaat vier Personen beim SUP ums Leben gekommen.

Neben dem Fall vom Ammersee von vergangener Woche gab es am Starnberger See, am Murner See (Landkreis Schwandorf) und am Weißenstädter See (Landkreis Wunsiedel) je einen Todesfall, wie ein Sprecher der bayerischen Abteilung der Wasserrettungsorganisation DLRG sagte. „Es werden tendenziell immer mehr, weil es immer mehr Paddler gibt.“

Laut DLRG bestehe besonders für Nichtschwimmer und Senioren, die im Wasser gesundheitliche Probleme bekommen, eine Gefahr.

Auch bei dem Fall vom Ammersee vergangene Woche habe die 16-Jährige nicht schwimmen können, so der Sprecher. Die Jugendliche war laut Polizei bereits am Freitagabend mehrere 100 Meter vom Nordufer entfernt untergegangen. Erst Sonntagmittag wurde der Leichnam geortet und von Tauchern geborgen.

DLRG gibt Tipps für sicheres Stand-Up-Paddeln - In Bayern ertrinken mehr Menschen in Seen und Flüssen als in anderen Bundesländern

Die DLRG empfiehlt Paddlern immer mit Schwimmweste und einer sogenannten Leash unterwegs zu sein. Diese Sicherheitsleine verbindet das Board mit dem Paddler und sorgt auf ruhigen Gewässern dafür, dass es nicht wegschwimmen kann.

Auch sollte man immer mindestens zu zweit unterwegs sein und möglichst an der Uferlinie entlangpaddeln.

Insgesamt seien in Bayern im Jahr 2022 bislang rund 50 Menschen ertrunken, sagte der Sprecher. Die im Vergleich zum Vorjahreszeitraum tendenziell höheren Zahlen hingen auch mit dem guten Badewetter zusammen - „es gehen einfach mehr Menschen ins Wasser“.

Im gesamten Jahr 2021 waren 60 Menschen in Bayerns Flüssen, Seen und anderen Gewässern ertrunken, mehr als in jedem anderen Bundesland.

Auch die Wasserwacht in und um München hatte an Sommer-Wochenenden zahlreiche Einsätze an Badeseen. Am Riemer See retteten sie einem Mann das Leben.

