Zu dick? Jeder zweite Erwachsene in Bayern hat Übergewicht ‒ Doch es gibt regionale Unterschiede

Von: Kristina Beck

Eine neue Statistik belegt: Jeder Zweite im Freistaat ist übergewichtig. Wo aber leben die schlanksten Bayern? Und gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen?

Fürth ‒ Die Hälfte der bayerischen Erwachsenen hat Übergewicht. Insbesondere Männer sind betroffen, wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Männer seien dabei häufiger von Übergewicht betroffen als Frauen. Das ergeben die Auswertungen des Mikrozensus für das Jahr 2021. Laut Landesamt nimmt der BMI in Bayern seit Jahren zu.

Laut Bayerischem Landesamt für Statistik wiegen demnach die bayerischen Männer bei einer Körpergröße von 1,79 m im Durchschnitt 85,2 kg. Die bayerischen Frauen sind durchschnittlich 1,66 m groß und wiegen 68,2 kg.

Knapp die Hälfte der bayerischen Bevölkerung (47 Prozent) sei normalgewichtig, wobei Frauen mit 56 Prozent deutlich häufiger im Bereich des Normalgewichts liegen als Männer mit 38 Prozent.

44 Prozent von ihnen gelten nach der Definition des Body-Mass-Index (BMI) als übergewichtig, weitere 17 Prozent als fettleibig. Bei Frauen sind es 27 beziehungsweise 13 Prozent. Untergewicht haben dagegen nur etwa zwei Prozent der Bevölkerung.

Body-Mass-Index (BMI

Ein international anerkanntes Maß zur Beurteilung von Über- und Untergewicht ist der sogenannte Body-Mass-Index (BMI).



Er errechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm geteilt durch die Körpergröße in Metern im Quadrat (BMI = kg / m2).



Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Erwachsene ab 18 Jahren mit einem BMI unter 18,5 als untergewichtig, zwischen 18,5 und unter 25 als normalgewichtig. Bei einem BMI von 25 bis unter 30 gelten Menschen als übergewichtig beziehungsweise ab 30 als stark übergewichtig oder adipös.

Allerdings bleiben das Geschlecht und das Alter bei der Einteilung unberücksichtigt

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik)