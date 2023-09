Trotz Lockerung der Regeln: Windkraft-Ausbau in Bayern weiter schleppend ‒ Grüne äußern Kritik

Von: Benedikt Strobach

In München gibt es zwei Windräder. Der Ausbau der Anlagen im gesamten Freistaat Bayern hinkt jedoch immer noch. Auch die Lockerung der 10H-Regel half bisher wenig bis gar nicht. (Symbolfoto) © dpa/Nicolas Armer

1000 Meter statt 10H: Die neue Regel für den Windkraft-Ausbau in Bayern sollte diesen beschleunigen. Das klappt aber nicht. Die Grünen äußern Kritik.

Bayern / München ‒ In München stehen zwei Windräder. In Bayern existierten 2022 laut einer Statistik auf Statista.de insgesamt 1143 Windenergieanlagen. Bei laut Süddeutscher Zeitung bundesweit aktuell 28.517 Windrädern ist das jedoch sehr wenig. Den bayerischen Ausbau beschleunigen sollte eine Regeländerung im Abstand zu Wohngebieten: Statt mindestens zehnmal der Höhe des Windrads (10H-Regel) sind es nun mindestens 1000 Meter. Jedoch scheint auch das nicht wirklich zu helfen.

Windkraft-Ausbau in Bayern läuft auch nach Lockerung der 10H-Regel stockend ‒ Grünen-Politiker äußert Kritik

Diese Erkenntnis geht aus Antworten des bayerischen Wirtschaftsministeriums von Minister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) auf eine aktuelle Landtags-Anfrage des Grünen-Energieexperten Martin Stümpfig hervor, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. Demnach nehme der Ausbau zwar leicht Fahrt auf, jedoch gehe er immer noch schleppend voran: Im ersten Halbjahr gingen 23 Genehmigungsanträge für neue Windräder ein. Zum Vergleich: Im gesamten vergangenen Jahr waren es 18. Davor lag die Zahl jahrelang im einstelligen Bereich.

Aber: Vor der Einführung der von der CSU durchgesetzten Mindestabstandsregel (10H-Regel) für neue Windräder waren es zum Teil Hunderte pro Jahr. Die 23 Anträge bedeuteten deshalb zwar eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2022, sagte Stümpfig. Im Vergleich zu früheren Spitzenwerten sei dies aber weiter „nur ein sehr laues Lüftchen“. Genehmigt wurden im ersten Halbjahr gerade einmal vier neue Anlagen. „Lausig“, sagte Stümpfig dazu. Tatsächlich ans Netz gingen im ersten Halbjahr nur sechs Anlagen - die Inbetriebnahmen erfolgen laut Stümpfig meist weitere ein bis drei Jahre nach der Genehmigung. Im Jahr 2022 waren es 14 Anlagen.

An all diesen Zahlen sehe man den Schaden durch die 10H-Regel, sagte Stümpfig. „Seitdem Markus Söder im Jahr 2018 Ministerpräsident wurde, wurden im Schnitt nur noch neun Windkraftanlagen im Jahr in Betrieb genommen. Das ist ein massiver Einbruch um den Faktor 15 zu der Zeit vor 10H und extrem bitter für unser Klima und die bayrische Wirtschaft.“ Die Nachwirkungen würden noch länger zu spüren sein, warnte der Grünen-Politiker.

