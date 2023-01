Söder und Bayerns Regierung verfehlen Ziel von 10.000 Wohnungen bis 2025 wohl deutlich

Von: Benedikt Strobach

10.000 neue Wohnungen hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bis 2025 versprochen. Dieses Ziel könnte er jedoch krachend verfehlen. © Peter Kneffel/dpa

Bis 2025 wollte die Regierung Bayerns um Markus Söder 10.000 Wohnungen bauen. Neue Recherchen zeigen nun: Dieses Ziel wird wohl krachend verfehlt.

Bayern ‒ 10.000 ist eine beeindruckende Zahl. Und im Falle der bayerischen Regierung auch ein ehrgeiziges Versprechen: So viele Wohnungen wollte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bis 2025 im Freistaat bauen. Dieses Ziel wird nun aber wohl gewaltig verfehlt. Laut Recherchen des Bayerischen Rundfunks (BR) werde die staatliche Baugesellschaft BayernHeim maximal 682 sozial geförderte Wohnung bis Ende 2024 fertig stellen.

Bayern: Ziel von 10.000 Wohnungen bis 2025 wohl krachend verfehlt ‒ 682 werden fertig

Das wären gerade einmal sieben Prozent der ursprünglichen Vorgabe, die Söder 2018 bei seinem Amtsantritt verkündete. Der BR beruft sich dabei auf Daten aus dem bayerischen Bauministerium.

Aus diesem sind jedoch deutlich andere Zahlen zu hören. Bauminister Christian Bernreiter (CSU) hatte zu Wochenbeginn betont, es seien schon bis zu 4500 bezahlbare Wohnungen „auf den Weg gebracht“ worden, bis Ende des Jahres sollten es 5400 sein. „Und das trotz Corona, Ukrainekrieg, Lieferschwierigkeiten und Fachkräftemangel in der Baubranche. Die privaten Wohnungsbauunternehmen streichen heuer den Bau von 2000 neuen Wohnungen. Die BayernHeim nimmt dagegen massiv Fahrt auf“, teilte Bernreiter am Samstag mit.

Er betonte die Bedeutung der BayernHeim, da viele privaten Unternehmen oft kein Interesse am Bau von Sozialwohnungen hätten. „Man kann da nicht zaubern“, hatte er zuvor am Montag gesagt. Aber die Zahlen könnten sich sehen lassen. „Keine Utopie“, nannte Bernreiter, der das Amt des Bauministers Ende Februar 2022 übernommen hatte, das Ziel der 10.000 neuen Wohnungen.

Das Problem ist aber: Die meisten der von Bernreiter erwähnten 4500 Wohnungen sind nicht fertiggestellt, sondern noch in der Planungsphase. So hatte die Süddeutsche Zeitung Anfang Januar berichtet, dass knapp 3500 davon in Planung oder Entwicklung seien.

