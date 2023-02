Zeit für Noten ‒ Bayerns Schulen verteilen Zwischenzeugnisse

Von: Kristina Beck

An Bayerns Schule werden am Freitag Zwischenzeugnisse vergeben. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Kurz vor den Faschingsferien werden in Bayern die Zwischenzeugnisse vergeben. Was die Notenbewertung am Ende des ersten Halbjahres 2023 über die Leistung von Schülern aussagt

München ‒ Die Faschingsferien sind ein paar Tage entfernt, die Freude über ein paar freie Tage ohne Schule und Noten dürfte von Tag zu Tag steigen. Doch es gibt einen Wermutstropfen: Am letzten Schultag vor den wohlverdienten Winterferien dürfen Bayerns Schüler in ihre Noten-Vergangenheit des ersten Halbjahres blicken.

Denn in Bayern erhält am kommenden Freitag nach Schätzungen des Kultusministeriums rund eine Million Schüler ihr Zwischenzeugnis.

Kultusminister Michael Piazolo rät dazu, Schüler und Eltern sollten die halbjährliche Leistungsbeurteilung nicht überbewerten, „denn Noten sind bei Weitem nicht alles im Leben und das Zwischenzeugnis ist, wie der Name schon sagt, nur ein Zwischenstand. Rückstände können aufgeholt und Vorsprünge wollen verteidigt werden. Zeit ist noch genug und das Schuljahr hat noch viele Chancen auf Lager“.

In diesem Zusammenhang verweisen Minister und Staatssekretärin auf die vielfältigen Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten im bayerischen Schulsystem, zum Beispiel durch Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen.

Zwischenzeugnisse in Bayern ‒ Alle Infos zur Leistungsbeurteilung zum ersten Halbjahr

Das Zwischenzeugnis wird immer am letzten Unterrichtstag der zweiten vollen Schulwoche im Februar ausgestellt.

Zwischenzeugnisse gibt es an bayerischen Grund-, Mittel- und Realschulen sowie an Gymnasien. Auch an den meisten beruflichen Schulen erhalten die Schüler Zwischenzeugnisse.

An den Mittelschulen kann in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 das Zwischenzeugnis auch durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzt werden.

Darüber hinaus kann an den Mittelschulen das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 8 und 9 im Rahmen eines Lernentwicklungsgesprächs ausgehändigt werden, das in diesem Fall zeitnah zum offiziellen Zeugnistermin stattfindet.

An den Gymnasien bzw. Realschulen können die Zwischenzeugnisse in den Jahrgangsstufen 5 bis 8 einheitlich durch zwei schriftliche Informationen über das Notenbild ersetzt werden. Die Entscheidung darüber trifft die Lehrerkonferenz im Einvernehmen mit dem Elternbeirat zu Beginn des Schuljahres.

An Grundschulen kann das Zwischenzeugnis in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzt werden.

Die bayerischen Viertklässler bekamen bereits im Januar statt eines Zwischenzeugnisses einen Bericht über ihren Leistungsstand, damit sie frühzeitig vor dem Übertrittszeugnis eine Rückmeldung erhalten.

