Wahl der Nachfolge des Landesbischofs Bedford-Strohm ohne Ergebnis ‒ Wie es jetzt weitergeht

Von: Marco Litzlbauer

Nina Lubomierski (l.) und Christian Kopp (r.), Kandidaten für die Wahl zum Landesbischof oder Landesbischöfin, sowie Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof, nehmen an der Landessynode teil. © Sven Hoppe/dpa

Nach sechs Durchgängen geht die Wahl zum neuen bayerischen Landesbischof oder Bischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche ohne Ergebnis zu Ende.

Update: 27. März

München ‒ Die Wahl des neuen Landesbischofs oder der neuen Landesbischöfin der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ist am Montag in München nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ohne Ergebnis geblieben.

Im sechsten und damit letzten Wahlgang erzielte weder die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski noch der Münchner Regionalbischof Christian Kopp die erforderliche absolute Mehrheit.

Wahl des neuen bayerischen Landesbischofs der evangelisch-lutherischen Kirche ohne Ergebnis: Was jetzt ansteht

Damit gibt es nun zwei Möglichkeiten: Der Wahlvorbereitungsausschuss könnte noch während der laufenden Synodaltagung einen neuen Wahlvorschlag aufstellen. Dieser dürfte nur noch zwei Namen enthalten, auch ein bisher nicht benannter Kandidat ist denkbar.

Die zweite Option ist, dass das Wahlverfahren völlig neu eröffnet wird. Dann allerdings drückt die Zeit: Der bisherige Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm scheidet zum Reformationstag Ende Oktober aus seinem Amt aus.

Beim fünften Wahlgang erhielt die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski ebenso wie der Münchner Regionalbischof Christian Kopp 51 Stimmen. Vier Synodale enthielten sich und wurden laut dpa von der Wahlleitung aufgefordert, sich im sechsten ‒ und letzten ‒ Wahlgang für die 47-Jährige oder den 58-Jährigen zu entscheiden.

Die beiden anderen Kandidaten, Gabriele Hoerschelmann (55), Co-Direktorin von Mission EineWelt, und Klaus Schlicker (56), Dekan in Windsbach, hatten nach dem dritten respektive vor dem fünften Wahlgang ihren Rückzug erklärt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frühjahrstagung der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern: Am Montag wird ein Nachfolger fürs Amt des Landesbischofs gewählt ‒ oder eine Nachfolgerin

Erstmeldung: 26. März

München ‒ Zum Auftakt der Frühjahrstagung der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) hat Amtsinhaber Heinrich Bedford-Strohm für das „wunderbare Amt“ des Landesbischofs geworben. „Auf den Menschen, der gewählt wird, wartet keine Leidenszeit“, sagte Bedford-Strohm am Sonntagabend in der Münchner St. Matthäuskirche.

Bedford-Strohm-Nachfolge: Zwei Männer und zwei Frauen wollen Amt des Landesbischofs

Am Montag wählen die 108 Synodalen seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin im Amt des Landesbischofs. Amtsantritt ist im November. Es stehen zwei Kandidaten und zwei Kandidatinnen zur Wahl, einen klaren Favoriten gibt es bisher nicht.

Bedford-Strohm sagte in seiner Predigt laut Manuskript: Gleich, wer am Montag gewählt werde, er oder sie werde sich in den zehn Jahren Amtszeit „in diesen von so viel Unsicherheit und Komplexität geprägten Zeiten immer wieder diese Frage zu stellen haben: Was ist Wahrheit?“.

Im Zentrum der Frühjahrstagung der ELKB-Synode steht zwar die Bischofswahl, doch daneben umfasst das Programm verschiedene andere Schwerpunkte. Die Kirchenparlamentarier befassen sich bis Freitag unter anderem mit dem Umgang der Landeskirche mit sexualisierter Gewalt, auch zwei Betroffene sind mit dabei.

Zum Thema Assistierter Suizid diskutieren sie über eine Stellungnahme auf der Grundlage verschiedener Entwürfe. Außerdem sollen die Kirchenpartnerschaften der ELKB mit Tansania und Brasilien verlängert werden.

