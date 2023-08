„Weißer Wal“ landet am Flughafen München ‒ Warum der Supertransporter Airbus Beluga zu Gast war

Von: Jonas Hönle

Seltener Gast am Münchner Flughafen: Supertransporter „Beluga“ befördert Rumpfsegmente ins Airbuswerk Finkenwerder. © Michael Fritz/Flughafen München

Der „Weißer Wal“ zählt weltweit zu den Flugzeugen mit dem größten Frachtvolumen. Am Flughafen München ist der Supertransporter Airbus Beluga selten zu Gast.

München ‒ Am Münchner Flughafen war ein „weißer Wal“ zu Gast. Der Supertransporter Airbus Beluga ST hat Rumpfsegmente für die Produktion von Langstreckenflugzeugen in München abgeholt und zum Hamburger Airbuswerk in Finkenwerder geflogen.

Normalerweise erfolgen diese Flüge vom Flughafen Manching, der aber aktuell wegen Sanierungsarbeiten an den Startbahnen nicht angeflogen werden kann, teilt der Airport mit.

Supertransporter Airbus Beluga zu Gast am Flughafen München

Seinen Kosenamen hat der fliegende „weiße Wal“ von seinem Namensvetter, der in arktischen und subarktischen Gewässern zuhause ist. Der Beluga mit seinem markanten Buckel über der Stirn diente als Namensgeber für den Airbus-Supertransporter mit seiner charakteristische Rumpfform.

„Weißer Wal“ zählt weltweit zu den Flugzeugen mit dem größten Frachtvolumen

Entwickelt wurde die Beluga ST Anfang der 1990er-Jahre auf Basis des Airbus-Modells A300-600. Zum Transport der Rumpfsegmente zwischen den einzelnen Airbus-Standorten wurde ein Flugzeug benötigt, dessen Frachtvolumen so groß war, dass man ganze, fertig montierte Rumpfsegmente verladen und zwischen den einzelnen Airbus-Werken hin und herfliegen konnte.

Das Nutzvolumen des Beluga-Laderaums beträgt rund 1.400 Kubikmeter. Damit zählt die Beluga zu den Flugzeugen mit dem weltweit größten Frachtladevolumen.

