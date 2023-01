Kultur organisieren in der „münchen app“ ‒ Stadt präsentiert neue Plattform für Tickets und Service

Von: Kristina Beck

Lust auf Kultur in der Stadt? Mit der neuen muenchen app können Nutzer ihr digitales Ticket für Museen, den Tierpark und viele weitere Freizeitangebote kaufen. © Peter Kneffel/dpa

Der App-Wirrwarr soll bald der Vergangenheit angehören. Die münchen app will Bürgern und Touristen eine zentrale Plattform für die Veranstaltungsorganisation bieten.

München ‒ Die Planung der Freizeitgestaltung in einer Großstadt kann unter Umständen mehr Zeit einfordern, als die eigentliche Veranstaltung beanspruchen würde. Die neue „münchen app“ der Stadt will die Services Ticketkauf und Information in ihrem neuen Angebot verbinden.

Im Auftrag des Münchner Stadtrats entwickeln die Stadtwerke München (SWM) in Zusammenarbeit mit München Ticket und muenchen.de die neue muenchen app. „Ziel ist es, das App-Ticketing für ein breites Feld an Freizeitangeboten in München zu ermöglichen“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke.

muenchen app: Stadt launcht neue Plattform für Veranstaltungen, Tickets und Bürgerservice

Das komplette Programm wird allerdings erst im Sommer 2023 realisiert. Schon in der Startphase bis Mitte des Jahres seien allerdings diverse Locations und Veranstaltungen verfügbar: vom Lenbachhaus über das Münchner Stadtmuseum, von der Villa Stuck bis zum Jüdischen Museum.

Auch Karten für Veranstaltungen im Deutschen Theater, in der Isarphilharmonie Gasteig oder einen Besuch in Hellabrunn können gebucht werden.

In der zweiten Jahreshälfte kommen auch digitale Tickets für die Münchner Bäder in die muenchen app.

In einem weiteren großen Schritt werden die SWM in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München und dem städtischen IT-Referat die Digitalisierung der Münchner Bürgerservices „an sinnvollen Stellen“ mit der App unterstützen, teilen die SWM mit.

Für klimafreundliche Aktivitäten und stadtfreundliche Mobilität sei zudem unter anderem der Absprung in die MVG Apps integriert.

Ticketkauf über die muenchen app: Bezahlt wird mit dem M-Login

Mit dem M-Login der SWM profitieren die Nutzer von vielen digitalen Services über einen zentralen Login. Neben Pkw-Parktickets, ÖPNV-Handy-Tickets und dem Zugang zu diversen Sharing-Angeboten sind nun auch die Veranstaltungs-Angebote der muenchen app ganz einfach über den M-Login bezahlbar.

Die muenchen app ist in den App Stores für iOS und Android verfügbar.

Weitere Infos gibt es unter https://muenchen-app.swm.de/ und https://login.muenchen.de/.

