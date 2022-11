Letzter Tag der Bauma 2022 in München: Messe übertrifft alle Erwartungen

Von: Marco Litzlbauer

Die Bauma geht am Sonntag auf dem Messegelände München zu Ende. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Messe München veröffentlicht am letzten Tag der Bauma Besucherzahlen. Erwartungen wohl übertroffen - die Details zur Mega-Messe 2022.

München - Die Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte geht am heutigen Sonntag, 30. Oktober 2022, zu Ende. Die Erwartungen den Branche wurden wohl in mehrerlei Hinsicht übertroffen. Die Zahlen und Bilder der Bauma 2022 in München.

Bauma 2022 in München: Eine halbe Million Besucher aus über 200 Ländern

Rund 3200 Aussteller aus 60 Ländern (2019: 3.684 Aussteller aus 63 Ländern) haben auf dem Gelände der Messe München ausgestellt - über 495.000 Besucher aus über 200 Ländern sind aufs Messegelände geströmt. So berichtet es die Nachrichtenagentur dpa. Der Anteil der internationalen Besucher lag wohl bei rund 50 Prozent.

Die Top-Ten-Ausstellerländer waren - in dieser Reihenfolge - Deutschland, Italien, die Türkei, Großbritannien und Nordirland, die Niederlande, Frankreich, die USA, Österreich, Spanien und China. Der Anteil internationaler Aussteller lag dabei bei knapp 65 Prozent.

Fazit der Aussteller zur Bauma 2022 durchweg positiv

Stefan Rummel, zuständiger Geschäftsführer der Messe München, freut sich: „Diese bauma hat wieder begeistert und fasziniert! Nachdem sich die Welt seit der letzten bauma grundlegend verändert hat, freuen wir uns riesig, dass die bauma 2022 mit zahlreichen Innovationen unserer Kunden, guten Geschäftsabschlüssen und vielen Besuchern aus aller Welt unverändert ein Kraftzentrum der Baumaschinenbranche ist.“

Steffen Günther, Mitglied des Direktoriums bei Liebherr, zieht ein positives Fazit: „Die bauma ist für uns sehr erfolgreich verlaufen. Wir haben ein großes Publikum begeistert. Die Gespräche waren ausgezeichnet. Fred Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Zeppelin (CAT), ergänzt: „Die bauma war überfällig: Das zeigt der überwältigende Ansturm auf unserem Messestand und das außerordentliche Interesse an Cat Baumaschinen und Zeppelin Dienstleistungen.“

Fazit der Aussteller zur Bauma 2022: Geschäftsabschlüsse teils sogar über Vor-Corona-Niveau

Auch in puncto Geschäftsabschlüsse sei man mehr als zufrieden, so die Veranstalter. Alexander Greschner, Vertriebsvorstand bei der Wacker Neuson Group: „Die Besucher strömten auf unseren Stand, wir hatten viele sehr gute Gespräche und konnten vom ersten Tag an Verkaufserfolge auf dem Niveau von 2019 und darüber verzeichnen.“

Einschätzungen, die die CEO-Doppelspitze der Messe München, Stefan Rummel und Dr. Reinhard Pfeiffer, gerne hört: „Die bauma hat in diesen herausfordernden Zeiten ein starkes Signal in die Messebranche gesendet: Die Industrien brauchen genau solche Präsenzveranstaltungen wie die bauma, auf denen Produkte erlebt und persönliche Gespräche geführt werden können.“

Die nächste Bauma in München findet erst wieder 2025 statt

Die nächste bauma findet erst wieder in drei Jahren - von 7. bis 13. April 2025 - in München statt. Die bauma ist mit einer Gesamtausstellungsfläche von 614.000 Quadratmetern die größte Messe der Welt.

