Pink-Konzerte im Olympiastadion: U3 eingeschränkt ‒ MVG empfiehlt U8 zur An- und Abreise zu nutzen

Von: Sebastian Fuchs

Superstar Pink kommt für zwei Konzerte ins Olympiastadion nach München. Die Veranstalter geben vorab wichtige Tipps und Infos für Besucher an den Konzerttagen.

Update 14:00 Uhr

München ‒ Wegen der Weichenerneuerung am Sendlinger Tor ist der U-Bahn-Betrieb seit längerem eingeschränkt. Wie die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mitteilt, kann die U3 daher auch an den Konzerttagen nur im 10-Minuten-Takt zwischen Odeonsplatz und Moosach über Olympiazentrum fahren.

Konzertbesuchern wird daher empfohlen, die U8 zwischen Innenstadt und Olympiazentrum zu nutzen. Sie verstärkt die Bestandslinien und ist die Alternative für die An- und Abreise zwischen Olympiazentrum und der Innenstadt sowie zur S-Bahn am Hauptbahnhof.

Laut MVG sind auch nach dem Konzert zusätzliche Züge unterwegs, die in kurzen Abständen als U8 Richtung Innenstadt fahren.

Wegen der eingeschränkten Kapazität der Linie U3 sei mit Engpässen insbesondere nach Veranstaltungsende zu rechnen. Aus Sicherheitsgründen werde der Bahnhof bei drohender Überfüllung für einige Minuten gesperrt. Die MVG bittet alle Konzertbesucher daher um Geduld.

Tipp der MVG für Konzertbesucher

Eine alternative U-Bahnverbindung zum Olympiagelände besteht über die U1 mit Fußweg ab U-Bahnhof Gern. Alternativ können Fahrgäste die U1 auch bis Olympia-Einkaufszentrum nutzen und dort in die U3 umsteigen. S-Bahn-Fahrgäste haben die Möglichkeit, am U-/S-Bahnhof Moosach zur U3 zu wechseln. Die Tramlinien 20/21 fahren bis kurz vor 1 Uhr jeweils im 10-Minuten-Abstand von/zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße.