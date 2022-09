60.000 Besucher zum Auftakt beim Zamanand-Festival auf der Ludwigstraße

Von: Andreas Schwarzbauer

Das Siegestor wurde beim Zamanand-Festival bunt beleuchtet. © Mark Wieland

Nachfolger des Streetlife-Festivals feiert erfolgreichen Auftakt. Programm geht heute auf der Ludwigstraße den ganzen Tag weiter. Nächster Termin steht bereits fest

Maxvorstadt - Rund 60.000 Besucher haben am Samstag das neue Zamanand-Festival - den Nachfolger des Streetlife-Festivals - besucht. Die Veranstalter werten diesen Auftakt als großen Erfolg. „Wir freuen uns, dass der Festivalgedanke bei vielen so positiv wahrgenommen wird. Für das kommende Jahr sind bereits einige Vorreservierungen und Ideen eingegangen“, so der Festivalorganisator Manuel Schaumann.

Trotz des durchwachsenen Wetters waren die Veranstalter mit den Besucherzahlen beim Zamanand-Festival zufrieden. © Mark Wieland

Zamanand-Festival auf der Ludwigstraße steht im Zeichen des Klimaschutzes

Sechs Bühnen hatten er und seine Mitstreiter trotz kurzer Vorlaufzeit zwischen Odeonsplatz und Siegestor aufgebaut. Das Fest stand ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Auf einer Bühne konnten die Besucher beispielsweise mit Hilfe von dynamobetriebenen Fahrradgeneratoren den Strom für die Lautsprecheranlage selbst erzeugen. Das Referat für Klima- und Umweltschutz warb für die neue Klimaschutzkampagne „Re:Think München“.

Zum Abschluss des ersten Tages wurde das Siegestor bunt beleuchtet. Drei davor aufgebaute, leuchtende Regenbögen hätten den Neubeginn des Festivals symbolisiert und ein Stück erahnen lassen, in welche Richtung die Veranstaltung im kommenden Jahr programmatisch fortgesetzt werden soll, so die Organisatoren.

Termin für nächstes Zamanand-Festival steht bereits

Das Festival findet heute noch den ganzen Tag statt. Die Veranstalter rechnen damit mit insgesamt 150.000 Besuchern am ganzen Festivalwochenende. Bereits im Mai 2023 findet das nächste Zamanand-Festival statt.

