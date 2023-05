Erster Betrug beim Deutschlandticket in München? Polizei ermittelt gegen Mann (56) nach Kontrolle in S-Bahn

Von: Jonas Hönle

Bei einer Ticket-Kontrolle in der S-Bahn in München ergaben sich Ungereimtheiten bei der Chipkarte des Mannes. Die Polizei richtet einen Hinweis an die Öffentlichkeit.

München ‒ Das Deutschlandticket gilt seit dem 01. Mai für den bundesweiten Regional- und Nahverkehr. Die Bundespolizei in München ist nun zum ersten Mal mit Verdacht auf Betrug beim 49-Euro-Ticket konfrontiert.

Verdacht auf Betrug beim Deutschlandticket - Polizei ermittelt nach S-Bahn-Fahrt gegen 56-jährigen Mann

Ein 56-jähriger Mann zeigte am Sonntagnachmittag bei einer Ticket-Kontrolle in der S-Bahn, auf der Fahrt vom Ostbahnhof nach Puchheim, eine Chipkarte des Deutschlandtickets vor.

Die Kontrolleure stellten laut Bundespolizei schnell fest, dass das Ticket nicht auf den Puchheimer ausgestellt war, sondern auf eine Frau.

Der 56-Jährige wurde gegenüber dem DB-Personal zunehmend aggressiv und verweigerte die Herausgabe der Chipkarte. Auch gegenüber hinzugezogenen Bundespolizisten zeigte sich der Puchheimer uneinsichtig. Er gab an, dass das Ticket seiner Frau gehört und er nicht wusste, dass es nicht übertragbar ist.

Die Beamten brachten dem Mann auf die Wache, wo Anzeigen wegen Erschleichen von Leistungen und Betrugsverdacht gestellt wurden.

Die Chipkarte des Deutschlandtickets gilt als Beweismittel und kann erst nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft wieder herausgegeben werden.

Deutschlandticket nicht übertragbar! Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Deutschlandticket personalisiert und nicht übertragbar ist! Bei Überprüfungen des Tickets muss mit Strafanzeigen wegen Erschleichens von Leistungen und Betrugsverdachts gerechnet werden. Bei der Nutzung des Deutschlandtickets ist stets ein Ausweisdokument mitzuführen.

