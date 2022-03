München: Betrunkener fährt Jaguar in Leitplanke und überschlägt sich

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Die Polizei musste zu einem Unfall am Leuchtenbergring ausrücken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 27-Jähriger kracht beim Spurwechsel am Leuchtenbergring in eine Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme stellt die Polizei ein erhebliche Alkoholisierung fest

München - Ein 27-Jähriger hat sich am Freitag gegen 23.30 Uhr mit seinem Jaguar am Leuchtenbergring überschlagen. Der Münchner wollte den dortigen Tunnel an der Auffahrt zur Einsteinstraße verlassen und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Dabei fuhrt er in die Leitplanke. Das Auto kippte, kollidierte mit mehreren Verkehrseinrichtungen und kam auf dem Dach zum Liegen.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

München: Fahrer verursacht Unfall am Leuchtenbergring unter erheblichen Alkoholeinfluss

Der 27-Jährige und seine 25-jährige Beifahrerin konnten den Jaguar selbstständig verlassen und blieben laut Polizei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten allerdings eine erhebliche Alkoholisierung des 27-Jährigen fest. Aufgrund dessen beschlagnahmten sie vor Ort den Führerschein und leiteten ein Strafverfahren aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs.

Am Jaguar und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Am Sonntag kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in Forstenried.

Quelle: www.hallo-muenchen.de