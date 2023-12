Fühlte sich von Unterhaltung gestört – Betrunkener zieht Messer am Hauptbahnhof München und droht Männern

Ein Mann bedrohte eine Gruppe Männer im Hauptbahnhof München mit einem Messer. © Bundespolizei

Am Bahnsteig der S-Bahn im Hauptbahnhof München zog ein Betrunkener ein Messer und bedrohte eine Gruppe junger Männer - wegen einer Unterhaltung.

München / Isarvorstadt – Ein Mann fühlte sich am Hauptbahnhof München offenbar von einer Unterhaltung am Bahnsteig gestört und bedrohte deswegen drei Männer mit einem Messer. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest und ermittelt gegen ihn neben Bedrohung auch wegen gefährlicher Körperverletzung in einen anderen Fall.

Die dreiköpfige Gruppe (zwischen 19 und 20 Jahre alt) unterhielt sich am frühen Samstagmorgen im Münchner Hauptbahnhof, woraufhin ein 41-Jähriger die jungen Männer aggressiv ansprach.

Als er ihnen Schläge androhte und in bedrohlicher Manier auf sie zuging, stieß einer der Männer den Kraillinger von sich, berichtet die Bundespolizei.

Der Verdächtige holte daraufhin ein Messer hervor und bedrohte damit die Gruppe. Die jungen Männer flüchteten daraufhin aus der Situation und baten eine Polizei-Streife um Hilfe.

Zusammen gingen sie zurück zum Bahnsteig der S-Bahn und trafen dort auf den 41-Jährigen. Auch auf die Beamten reagierte der augenscheinlich betrunkene Mann aggressiv. Die Polizisten stellten das Messer sicher und brachten ihn anschließend gefesselt zur Wache.

Polizei ermittelt wegen Bedrohung mit Messer und gefährlicher Körperverletzung

Kurz darauf meldeten sich zwei Männer (21 und 22 Jahre alt) bei der Polizei und meldeten, ebenfalls mit dem Messer von dem Kraillinger bedroht worden zu sein. Der 21-Jährige wurde dabei am kleinen Finger verletzt und trug eine leichte Schnittwunde davon, die keiner ärztlichen Behandlung bedurfte.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der 41-Jährige, nachdem er in den Gewahrsamsräumen der Bundespolizei ausgenüchtert war, auf freien Fuß belassen.

