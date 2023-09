Bezahlbarer Wohnraum in München: Zwei Erhaltungssatzungen künftig unbefristet ‒ und teils sogar erweitert

Von: Jonas Hönle

Die Erhaltungssatzungen „Alte Heide“ und „Moosach“ in München gelten künftig unbegrenzt. Ein Gebiet wurde für mehr bezahlbaren Wohnraum auch erweitert.

München ‒ In der bayerischen Landeshauptstadt gelten künftig zwei Erhaltungssatzungen unbefristet. Der Beschluss des Stadtrats für die Bezirke „Alte Heide“ und „Moosach“ trete nach der nächsten Vollversammlung und der Veröffentlichung im Amtsblatt unmittelbar in Kraft, teilt die Stadt München mit.

„Die heutige Entscheidung macht einmal mehr deutlich, dass die Landeshauptstadt München sich entschieden für den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum einsetzt. Dass diese beiden Erhaltungssatzungen künftig unbefristet gelten und zum Teil sogar vergrößert werden, ist ein weiterer wichtiger Schritt zum Schutz gewachsener Bevölkerungsstrukturen in Münchens,“ sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD).

Der Umgriff der bisherigen Erhaltungssatzung „Alte Heide“ werde Richtung Norden um einige Blöcke erweitert. Südlich der Fröttmaninger Straße würden ebenfalls ein weiterer kleiner Teilbereich neu in die Erhaltungssatzung aufgenommen. Das Satzungsgebiet vergrößere sich damit um rund 500 Wohnungen und umfasst gegenüber den bisherigen 1.300 Wohnungen nun 1.800 Wohnungen, in denen 3.500 Menschen leben.

Das bisherige Erhaltungssatzungsgebiet „Moosach“, das erstmalig im Jahr 2018 erlassen wurde, gelte im unveränderten Umgriff nun unbefristet und umfasst 7.200 Wohnungen, in denen 13.600 Menschen leben.

Erhaltungssatzungen in München

In der Stadt München gibt es nach Beschluss der Vollversammlung damit insgesamt 35 Erhaltungssatzungsgebiete, in denen rund 348.100 Menschen in 201.700 Wohnungen leben.

Bestimmte bauliche Vorhaben und Nutzungsänderungen sowie die Umwandlung von Haus- in Wohnungseigentum stehen in Erhaltungsatzungsgebieten unter einem zusätzlichen Genehmigungsvorbehalt. Damit soll die die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in einem Gebiet erhalten werden.

Die Erhaltungssatzungen in München gelten unbefristet. Ihre Eignung wird jedoch alle fünf Jahre erneut überprüft. Dabei werden auch die Bereiche im Umfeld der Erhaltungssatzung mit untersucht