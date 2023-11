„Ungewohnt hohe Dichte“

Die Grünen kritisieren die Bebauungsdichte des Siegerentwurfs zum fünften Bauabschnitt. Nach einer erhitzten Diskussion einigen sich die Fraktionen auf eine Kompromissformulierung. Ergänzende Stellungnahmen zu Jugend und Verkehr lehnt das Gremium ab.

Trudering – Im Mai hat die Eigentümergemeinschaft zum fünften Bauabschnitt Messestadt mit der Stadt München beschlossen, den überarbeiteten Siegerentwurf von 03 Arch. als Grundlage für das Areal zu verwenden und somit 03 Arch. mit den weiteren Planungen für die Arrondierung Kirchtrudering zu beauftragen. Der Entwurf sieht vor, das Gebiet im Osten des Riemer Parks in zwei Quartiere aufzuteilen, die durch eine neu zu bauende Straße voneinander getrennt werden.

Zu diesem Entwurf hatte der Bezirksausschuss Trudering Riem eine Stellungnahme an das Planungsreferat der Stadt erarbeitet. Diese stand in der jüngsten Sitzung zur Diskussion. Insbesondere die geplante Bebauungsdichte in den Quartieren sowie die Straße zwischen ihnen erwiesen sich dabei als Streitpunkte.

Herbert Danner hatte für die Grünen ein eigenes Papier erstellt. In diesem legte er viel Wert darauf, auf die geplante Bebauungsdichte des Entwurfs von 23.000 Einwohnern pro Quadratkilometer hinzuweisen. Im Durchschnitt hat München eine Bebauungsdichte von 4800 Einwohnern pro Quadratkilometer. Die Dichte sei also fünfmal höher, darauf müssten die Entscheider gestoßen werden, sagte Danner. „Diese geplante starke bauliche Nutzung ist der falsche Ansatz für diesen Ort“, schreiben die Grünen in dem Papier weiter.

In der ursprünglichen Stellungnahme des BA war dieser Passus nicht enthalten. Die konkrete Zahl der Bebauungsdichte war nicht aufgeführt, die hohe Dichte nicht kritisiert worden. Eva Blomberg von der SPD verteidigte die ursprüngliche, „positivere“ Stellungnahme gegen Danner und das Papier der Grünen. Es brauche Wohnungen in München, sagte Blomberg. Außerdem müsse man sich auch die Umgebung des Baugebiets anschauen, die Dichte sei zwar hoch, aber gleich daneben gebe es ja das Naherholungsgebiet des Riemer Parks.

Auch Magdalena Miehle von der CSU appellierte an die Grünen, bei der abgeschwächten Fassung der Stellungnahme mitzuziehen. Danner blieb allerdings hartnäckig. Die Grünen gingen bei diesem „zahnlosen Tiger“ nicht mit. Außerdem echauffierte er sich gegen den Vorwurf von Blomberg, die Grünen wollten lediglich Einfamilienhäuser bauen. Die Grünen stünden für eine urbane Bebauung, was sie nicht wollten, sei eine maximale Auslastung des Baugrunds und eine gegebenenfalls dadurch riskierte soziale Schieflage. Danach stellte die CSU einen Geschäftsordnungsantrag und unterbrach die Sitzung. Mit den Worten „Es ist weißer Rauch aufgestiegen“, setzte der Bezirksausschussvorsitzende Stefan Ziegler die Sitzung fort. In der Pause habe man sich auf eine gemeinsame Formulierung für die Stellungnahme einigen können, sagte Stephen Sikder von der CSU. Die Formulierung in der Stellungnahme solle nun lauten, der Bebauungsentwurf plane mit einer „ungewohnt hohen Dichte“. Außerdem würden zwei weitere Abschnitte aus dem Papier der Grünen übernommen, ergänzte Gerhard Fuchs von der SPD. Einmal ein Hinweis darauf, dass auf eine gute Beleuchtung der Innenhöfe zu achten sei, zweitens darum zu bitten, den zentralen Quartierplatz im Entwurf attraktiv zu gestalten. Er solle ein Ort werden, an dem Menschen trotz der vorbeilaufenden Hauptverkehrsstraße gerne zusammenkommen.

Der so geänderten, gemeinsamen Stellungnahme aller Fraktionen des Bezirksausschusses stimmten nun alle Mitglieder zu. Mit dieser Entscheidung waren die Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Arrondierung Kirchtrudering allerdings noch nicht vorbei. Die Hauptstellungnahme stand, doch es ging nun darum, ob dieser noch weitere Stellungnahmen zu Jugend und Verkehr angehängt werden. Stefan Ziegler hatte Vorbehalte gegenüber der Forderung von Susanne Weiß von den Grünen, das Allparteiliche Konfliktmanagement (Akim) schon zu diesem Zeitpunkt in die Planungen miteinzubeziehen. Er gab zu bedenken, dass zusätzliche Behörden die ganze Planung weiter in die Länge zögen.

Im Anschluss kam Herbert Danner auf die geplante Straße zu sprechen, die die Mitte der beiden Quartiere durchziehen solle. Er verglich diese mit dem Karl-Marx-Ring in Neuperlach und stellte die Frage: „Wollen wir so eine vierspurige, 32 Meter breite Straße durch unser Viertel?“ Danner forderte, die Straße auf zwei Spuren zu reduzieren und mit einem Grünstreifen in der Mitte zu versehen. Die Straße solle keine trennende Schneise durch Kirchtrudering ziehen.

Magdalena Miehle entgegnete, in beide Richtungen seien Busspuren geplant, die könne man nicht als richtige Spuren werten. Außerdem sei der Karl-Marx-Ring vor 50 Jahren für die autogerechte Stadt entstanden, sie vertraue darauf, dass das Planungsreferat das heutzutage schon anders machen werde. Susanne Weiß ließ sich davon aber nicht überzeugen, sie war sich sicher, die Straße werde genau so ausschauen. In der darauffolgenden Abstimmung lehnten die Mitglieder des Bezirks­ausschusses ergänzende Stellungnahmen zu Jugend und Verkehr mehrheitlich ab.