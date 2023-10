13 verschiedene Parteien und Gruppierungen: Bezirkstag in Oberbayern so bunt wie nie zuvor

Von: Sebastian Fuchs

Sitz des Bezirks von Oberbayern: die Prinzregentenstraße 14 im Herzen der Stadt München. © Bia Brandt

Der Wahlkreisausschuss hat am Donnerstag das amtliche Endergebnis zur Bezirkstagswahl festgestellt. Wie die Sitze verteilt sind und wer neu dabei ist:

München ‒ Nach einer Sitzung des Wahlkreisausschusses steht das amtliche Endergebnis der Bezirkstagswahl in Oberbayern fest. Stärkste Fraktion ist die CSU mit 27 Sitzen.

Die Partei, dieBasis und Volt haben erstmals je einen Sitz ergattert. Die insgesamt 82 Sitze werden von 13 verschiedenen Parteien und Gruppierungen belegt, damit ist Oberbayerns Bezirkstag so bunt wie nie zuvor.

Der Wahlkreisausschuss unter Vorsitz von Regierungspräsident Dr. Konrad Schober hatte das amtliche Endergebnis am Donnerstag festgestellt. Laut Mitteilung des Bezirkes Oberbayern lag die Wahlbeteiligung bei 73,28 Prozent.

Frauenanteil und Altersschnitt in Oberbayerns Bezirkstag

35 von 83 Mitgliedern er Fraktionen sind laut Pressemitteilung des Bezirkes Oberbayern weiblich. Der Frauenanteil liegt damit bei 42,7 Prozent und ist im Vergleich zur Wahl 2018 damit leicht gesunken. In der CSU (14 von 27) und SPD (5 von 7) sind Frauen in der Überzahl, bei den Freien Wählern (FW) und der AfD haben Männer eine deutliche Mehrheit.

Die Mitglieder des Bezirkstages sind im Schnitt 51,2 Jahre alt, und damit etwas älter als bei der letzten Wahl. Laut dem Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen (KWBG) nimmt das älteste Bezirkstagsmitglied den Diensteid des neuen Präsidenten oder der neuen Präsidentin ab. Diese Rolle kommt diesmal Marianne Heigl (FW) zu, die mit 72 Jahren die Älteste ist. Die jüngsten Bezirksräte stellen CSU und SPD mit Jan Albat und Johanna Schachtl. Beide sind Jahrgang 1998.

CSU gewinnt 27 von 31 Stimmkreisen in Oberbayern ‒ Bezirkstag mit Rekordgröße

Mit 82 Sitzen behält der Bezirkstag seine Rekordgröße bei. Verantwortlich dafür ist vor allem die CSU, deren Bewerber sich in 27 von 31 oberbayerischen Stimmkreisen durchsetzen konnten. Dis würde deutlich mehr als dem prozentualen Gesamtstimmenergebnis von 32,47 Prozent entsprechen. Die CSU ist damit stärkste Fraktion, aber zugleich Auslöser für 21 Überhang- und Ausgleichsmandate.

Gewinne und Verluste der Parteien im Vergleich zu Wahl 2018

Den höchsten Zuwachs haben die Freien Wähler (plus 3,59 Prozent) und die AfD (plus 2,78) verzeichnet ‒ gefolgt von der CSU mit einem leichten Plus von 1,38 Prozent. Die Grünen mussten ein Minus von 2,95 Prozent, die SPD von 0,83 Prozent und die FDP von 2,39 Prozent einstecken.

Daraus ergeben sich 27 Sitze für die CSU (plus 1), 13 Sitze für die Freien Wähler (plus 3) und neun Sitze für die AfD (plus 2). Die Grünen sind künftig mit 15 Sitzen (minus 3) vertreten. Die SPD hat sieben Sitze (minus 1), die FDP drei (minus 2) und die ÖDP zwei. Die Linke (minus 2), die Bayernpartei (minus 1), Die Partei, die Tierschutzpartei, dieBasis und Volt kommen auf jeweils einen Sitz.

Das Ergebnis der Bezirkstagswahl in Oberbayern. © Bezirk Oberbayern

