Alles Bio in München? Was Lebensmittel wirklich kosten – und warum billig teuer ist

Von: Sebastian Obermeir

Sollte München auf Bio-Lebensmittel umsteigen? © panthermedia

Was kosten Lebensmittel wirklich und ist Bio immer teurer? Kann die Wiesn auf ökologische Speisen umsteigen und wie sieht es an den Schulen in München aus...

Besuch in einem Münchner Supermarkt: Naturjoghurt aus Bayern: 1,19 Euro. Der Becher daneben, vom gleichen Hersteller, aber mit Bio-Siegel: 1,39 Euro.

Landwirt und Vorsitzender der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern, Hubert Heigl, aber sagt: „In Wahrheit ist Bio billiger.“ Aktuell setzt er sich mit dem Tollwood Festival für nachhaltige Ernährung ein.

Denn was er eigentlich meint: In unseren Lebensmitteln stecken Erzeugungskosten, die nicht im Preis enthalten sind.



Bio in München - Was Lebensmittel wirklich kosten

Konventionelle Lebensmittelproduktion verursacht beispielsweise mehr CO2. Oder mehr Nitrat, das ins Grundwasser gelangt, welches dann wiederum teuer denitrifiziert werden muss.

All dies betrachtend müssten etwa Hackfleisch-Burger aufs Kilo gerechnet rund zehn Euro teurer sein. Milch müsste etwa 122 Prozent mehr kosten. Der Aufschlag bei pflanzlichen Lebensmitteln läge bei 28 Prozent.

Bei all diesen Rechnungen gilt: Je fleischloser die Ernährung, desto geringer die Folgekosten.

Und: „Der Öko-Landbau verursacht weit weniger Folgekosten für die Umwelt, die Gesundheit und die soziale Gerechtigkeit“, wie Tobias Gaugler von der TH Nürnberg erklärt.



Sollte München also vermehrt auf Bio setzen?

Die Antwort, die man beim „Tante Emmas wahre Kosten-Laden“ auf dem Tollwood erhält, ist ein klares Ja. „Nahezu 100 Prozent“ Bio-Lebensmittel gebe es auf dem Festival zu essen, sagt Gastro-Leiter Norbert Keßler.

Wäre das auch auf anderen Veranstaltungen, etwa der Wiesn, umsetzbar?

„Es gibt kleinere Zelte, die könnten ganz umstellen“, ist Keßler sicher. „Das Oktoberfest als solches auf Bio umzustellen, wäre aber schwierig.“ Nicht zuletzt wegen der Mengen, die dort verspeist werden.



„Was bei Tollwood geht, geht auch anderswo“, ist Daniela Schmid, Projektleiterin der Tollwood-Abteilung „Mensch und Umwelt“ sicher.

Daniela Schmid © privat

Sie will Bio allerdings weniger auf die Wiesn, als in die Schulkantinen bringen. Erfolge hatte sie bereits: Das „Bio für Kinder“-Projekt habe den Stadtrat dazu bewogen, in städtischen Krippen, Kitas und Schulen verstärkt auf Bio zu setzen.

2013 wurde eine 50%-Bio-Quote beschlossen, bis 2025 sollen die städtischen Schulen 100 Prozent ökologische Lebensmittel auftischen.



Bio an Schulen in München - Die Herausforderung dabei?

Der Gaumen der Kindern und Jugendlichen schon mal nicht. Ihnen schmecke der Bio-Speiseplan, die anfängliche Skepsis der Eltern versuche man durch Infoabende abzubauen. „Beim Wissen zu Speiseplänen, Kalkulationen und nachhaltiger Verpflegung“ herrsche Aufholbedarf bei Köchen und Caterern.

Ein neues Online-Tool soll ihnen helfen, genau wie Vor-Ort-Beratungen. In Münchner Bildungseinrichtungen – und darüber hinaus.

