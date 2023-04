Die Bladenight in München findet 2023 wieder statt ‒ Die Termine und Strecken im Überblick

Die Bladenight 2023 in München startet am Montag, den 08. Mai. (Symbolbild) © Bodmer

München ‒ Freudige Nachrichten für alle Rollschuh-Fans und Inlineskater in München - die Bladenight findet auch 2023 wieder statt.

Die Bladenight in München findet 2023 wieder statt - ab Montag, den 08. Mai

Die beliebte Sport-Aktion startet wie üblich am Montag um 21 Uhr, teilt der Veranstalter SkateMunich! mit. Der erste Termin ist am 08. Mai, insgesamt sind 19 Veranstaltungen bis September beplant.

Treffpunkt ist wieder der Bavariapark 4 an der Theresienwiese. Von dort aus geht es abwechselnd auf vier Strecken in alle vier Himmelsrichtungen durch München. Am Pfingstmontag richtet sich das Angebot mit einer extra Strecke an Familien.

Die Bladenight ist kostenfrei und lädt alle sicheren Fahrer ein. Ein Helm ist zwar keine Pflicht, dennoch sollten Teilnehmer zu ihrer eigenen Sicherheit freiwillig einen tragen.

Bladenight 2023 in München - Die Termine und Strecken im Überblick

08.05.23 West (17 km)

15.05.23 Ost (12,5 km)

22.05.23 West (17 km)

29.05.23 Pfingstmontag Family (7 km)

05.06.23 Ost (12,5 km)

12.06.23 West (17 km)

19.06.23 Süd (14,5 km)

26.06.23 Süd (14,5 km)

03.07.23 Süd (14,5 km)

10.07.23 Süd (14,5 km)

17.07.23 Süd (14,5 km)

24.07.23 West (17 km)

31.07.23 Nord (23,5 km)

07.08.23 Ost (12,5 km)

14.08.23 Süd (14,5 km)

21.08.23 Ost (12,5 km)

28.08.23 Süd (14,5 km)

04.09.23 Ost (12,5 km)

11.09.23 Nord (23,5 km)

Die Strecke Nord startet an der Theresienwiese und führt über die Maxvorstadt und Schwabing zum Euroindustriepark und wieder zurück © SkateMunich! e.V.

Die Strecke Ost startet an der Theresienwiese und führt über die Schwanthalerhöhe, dann nach Giesing und über Thalkirchen wieder zurück. © SkateMunich! e.V.

Die Strecke West startet an der Theresienwiese, führt über Laim zum Nymphenburgerschloss und geht über Gern und die Maxvorstadt wieder zurück. © SkateMunich! e.V.

Die Strecke Süd startet an der Theresienwiese und führt über Sendling und Laim wieder zurück. © SkateMunich! e.V.

Die Familienstrecke startet an der Theresienwiese und führt um die Schwanthalerhöhe herum. © SkateMunich! e.V.

