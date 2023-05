Bladenight in München findet statt: Behinderungen im Verkehr am Montag ‒ Die aktuelle Strecke

Von: Jonas Hönle

Behinderungen im Verkehr und die aktuelle Strecke - die Infos über die Bladenight in München. (Symbolbild) © Greencity

Wegen der Bladenight in München kommt es am Montag zu Behinderungen im Verkehr. Ob die Veranstaltung am 08. Mai stattfindet und die aktuelle Strecke...

München ‒ Die Bladenight in München findet auch 2023 wieder statt. Insgesamt sind 19 Veranstaltungen bis zum September geplant.

Bladenight in München 2023 - Behinderungen im Verkehr am Montag und die aktuelle Strecke

Die Rollschuh-Fans und Inlineskater starten üblicherweise am Montag um 21 Uhr am Bavariapark 4 an der Theresienwiese und fahren abwechselnd auf den Strecken „West“, „Ost“, „Nord“ und „Süd“ durch München.

Laut dem Veranstalter SkateMunich! und der Polizei München kommt es daher zu Behinderungen im Verkehr. Hallo informiert, ob die Bladenight stattfindet und über die aktuelle Strecke...

Bladenight in München am Montag, den 08. Mai - Behinderungen im Verkehr auf der „Strecke West“

Die Bladenight in München findet am 8. Mai statt und führt über die „Strecke West“. Zwischen 21:00 und 22:30 Uhr kommt es daher zu Behinderungen im Verkehr im Bereich Theresienhöhe - Bavariaring - Bayerstraße - Landsbergerstraße- Friedenheimer Brücke - Notburgastraße - Nördl. Auffahrtsallee - Waisenhausstraße - Baldurstraße. - Dachauerstraße. - Seidlstraße - Marsstraße - Arnulfstraße - Hackerbrücke.

Die Behinderungen können jeweils bis zu 25 Min. dauern.

