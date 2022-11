Blaue Löwen-Babys und Tierschutz ‒ Was hinter der Aktion von Löwenbräu in München steckt

Von: Kristina Beck

Der Löwe steht im Mittelpunkt der neuen Kampagne von Löwenbräu. An vielen Orten der Stadt wurden blaue Löwen-Skulpturen aufgestellt. © Vash.TV/Veronika Schoberer

Blaue Löwenbabys überall ‒ für ihr neues Design wirbt Löwenbräu in München mit den kleinen Tierskulpturen. Daneben spielt Tierschutz spielt eine nicht unwichtige Rolle.

Sie sind klein, sie sind blau und sie fallen auf. An der Feldherrenhalle, der Residenz, vorm Ratskeller ‒ die Löwen im Miniformat gesellen sich an vielen Ecken in der Stadt neben ihre großformatigen Tierkollegen. Wir erklären, was es mit der Aktion auf sich hat.

Die Traditionsmarke Löwenbräu hat ihr neues, überarbeitetes Markendesign präsentiert. Wie Löwenbräu mitteilt, sei der Löwe als offizielles Wappen sowohl von Löwenbräu als auch von Bayern das Herzstück des neuen Designs.

Löwen in Botswana: So will Löwenbräu vom Aussterben bedrohte Tiere retten

„Der Löwe ist seit jeher unumstrittenes starkes und stolzes Markenzeichen von Löwenbräu“, erklärt Brand-Managerin Conny Reinhard. „Während der Arbeit an unserem neuen Markendesign wurde klar, dass dieser Löwe noch stärker in den Mittelpunkt rücken muss – und zwar auch über den Markenauftritt hinaus. Deshalb haben wir uns mit dem SAVE Wildlife Conservation Fund zusammengetan, um mithilfe unserer neuen Generation Löwenbräu eine neue Generation echter Löwen in Botswana zu sichern.“

Hintergrund der Partnerschaft: Mit schätzungsweise weniger als 20000 Tieren in Afrika werden Löwen von der International Union for the Conservation of Nature als vom Aussterben bedroht eingestuft. Löwen waren einst auf drei Kontinenten beheimatet, seien aber inzwischen aus 94 Prozent ihres historischen Verbreitungsgebiets verschwunden, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt.

Die langfristige Partnerschaft der Marke Löwenbräu mit SAVE soll nun mit dem neu ins Leben gerufenen Projekt „Next Generation“ die Löwenpopulation in Botswana schützen.

Löwenbräu will 1 Euro für pro Kasten Löwenbräu spenden

Die Kooperation ist zunächst für drei Jahre festgelegt. Die Marke spendet jährlich eine Summe von 15000 Euro in das gemeinsame Projekt. Zusätzlich wird die neue Generation Löwenbräu auch durch eine Spende von 1 Euro pro verkauftem Löwenbräu Kasten gefeiert.

Auf diesem Weg werden noch einmal 60000 Euro zusätzlich gesammelt, um aktiv die Löwenpopulation in Botswana zu schützen. Außerdem können KonsumentInnen auf der gemeinsamen Projekt-Webseite https://save-wildlife.org/de/next-generation/ aktiv spenden.

Als Kick-off des Projektes wurden zum Design-Launch letzte Woche bereits blaue Löwenbaby-Nachbildungen bekannter Löwenstatuen rund um München verteilt und der Spaten-Tower mit einer Installation bespielt.

