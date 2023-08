Verdacht auf Blaualgen in Badesee bei München ‒ Badeverbot im Deininger Weiher

Gefahr für Menschen und Hunde

Wegen dem Verdacht auf Blaualgen im Deiniger Weiher gilt ein Badeverbot für den Badesee bei München. Die Giftstoffe sind für Menschen und Hunde gefährlich.

München / Straßlach-Dingharting ‒ Am Deiniger Weiher bei München gilt bis auf weiteres ein Badeverbot. Im Wasser des Badesees in Straßlach-Dingharting gab es deutliche Hinweise auf eine Massenvermehrung von Cyanobakterien, auch als Blaualgen bekannt. Das teilt das Landratsamt München am Donnerstag mit.

Badesee bei München gesperrt ‒ Verdacht auf Blaualgen in Deininger Weiher

Durch das Badeverbot soll die Gesundheit der Badegäste geschützt werden. Die Blaualgen bilden stark wirksame Giftstoffe, sogenannte Cyanotoxine. Kommen Badende mit diesen Giftstoffen in Kontakt, sind Hautreizungen. Atemwegs- und Magen-Darmerkrankungen möglich.

Auch für Hunde sind diese Gifte gesundheitsschädlich. Hundebesitzer sollten ihre Tiere auf keinen Fall aus dem Weiher trinken und auch nicht darin baden lassen.



Die Gemeinde hat bereits Warnschilder aufgestellt.

Badeverbot im Deiniger Weiher wegen Verdacht auf Blaualgen

Hohe Temperaturen, intensive Sonneneinstrahlung und Nährstoffeinträge würden die Vermehrung dieser Bakterien und die Entwicklung einer sogenannten Algenblüte begünstigen.

Das Gesundheitsamt arbeite eng mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) zusammen. Eine entnommene Wasserprobe werde derzeit im Labor des LGL untersucht.

