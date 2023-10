Blindenleitstreifen in München häufig zugestellt ‒ Aufkleber soll auf die besonderen Boden-Platten hinweisen

Von: Jonas Hönle

Blindenleitstreifen in München werden immer öfter zugestellt. Ein Aufkleber soll das nun ändern. © Nina Reitz

Spezielle Platten im Boden dienen blinden Menschen in München als Orientierung, werden jedoch immer wieder zugestellt. Ein Aufkleber soll das ändern.

München ‒ Auf dem Boden in München sind viele Platten mit Rillen oder Punkten zu finden. Diese dienen blinden und seheingeschränkte Menschen als Orientierungshilfe.

Diese Leitstreifen werden jedoch immer wieder mit E-Scootern, Fahrrädern oder Autos zugestellt. Um das zu verhindern, sollen dort nun Aufkleber mit der Aufschrift „Leitsystem freihalten“ angebracht werden.

Der Aufkleber „Leitsystem freihalten“ soll auf die speziellen Boden-Platten hinweisen. © Nina Reitz

Blindenleitstreifen in München zugestellt - Aufkleber soll das ändern

„Ich glaube, es ist oft Gedankenlosigkeit, wenn diese Leitstreifen zugestellt werden. Aber vor allem ist es Nichtwissen. Die meisten wissen eben gar nicht, wofür diese Rillen am Boden überhaupt da sind“, so Nina Reitz (SPD), die dazu einen Antrag im Bezirksausschuss Au-Haidhausen gestellt hat. „In der Schule lernen wir die Funktion der Leitstreifen nicht kennen, und bei der Führerscheinprüfung auch nicht.“

Bei den gerillten Platten handelt es sich um Blindenleitstreifen, die die Stadt München auf öffentlichen Gehwegflächen zunehmend dort einbaut, wo viele Menschen unterwegs sind. Die meisten würden darüber laufen, ohne den Zweck zu kennen. Blinde und seheingeschränkte Menschen können diese Leitstreifen allerdings mithilfe eines Stocks ertasten und sich so orientieren.

Hinweis auf spezielle Boden-Platten für blinde Menschen in München

Aufkleber, die auf den Blindenleitstreifen hinweisen, gibt es bereits in der Sendlinger Straße. In Haidhausen würden sie sich am Rosenheimer Platz sowie an der Kreuzung Kirchen- und Flurstraße, vor dem Eingang des Haidhauser Friedhofs, anbieten. Der Bezirksausschuss Au-Haidhausen habe den Antrag bereits einstimmig angenommen.

