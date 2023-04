Blitzermarathon in München ‒ Auf diesen Straßen warten Polizei-Kontrollen am Freitag auf Raser

Zahlreiche Blitzer

+ © Angelika Warmuth/dpa Die Polizei kontrolliert beim Blitzermarathon in München am Freitag wieder die Geschwindigkeit von Rasern bei zahlreichen Kontrollen. (Archivfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jonas Hönle schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Polizei achtet beim Blitzermarathon am Freitag wieder besonders auf die Geschwindigkeit der Raser. An welchen Straßen die Kontrollen in München stehen...

München ‒ Die Polizei führt wieder einen groß angelegten Blitzermarathon in Bayern durch. An diesem Freitag werden im gesamten Freistaat, und damit auch in München, Kontrollen aufgebaut und Raser sollen sensibilisiert werden.

Blitzermarathon am Freitag in Bayern - Polizei-Kontrollen auf zahlreichen Straßen in München

Die Aktion dauert 24 Stunden - von Freitag um 6.00 Uhr bis Samstag um 6.00 Uhr. Dabei werden rund 1800 Messstationen in Bayern aufgebaut, die Polizei achtet vor allem auf die Geschwindigkeit.

Der Blitzermarathon soll laut Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Es gehe nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken.

Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit war 2022 demnach die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern. Die Zahl der dabei Getöteten stieg den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahr um knapp 35 Prozent auf 147.

Obwohl die Aktion angekündigt wird, fahren immer noch Autofahrer zu schnell. Die Polizei erwischte im vorigen Jahr demnach rund 9800 Raser. Für einen Negativrekord sorgte ein Autofahrer im Landkreis München. Er wurde mit rund 190 Stundenkilometern geblitzt, obwohl dort nur 80 erlaubt waren.

Er war angekündigt, viele Messstellen sogar bekannt, und trotzdem sind der Münchner Polizei beim Biltzmarathon 2022 hunderte Raser ins Netz gegangen. Die Details..

Blitzermarathon in München - Die Straßen mit Polizei-Kontrollen am Freitag

A 99, Richtung AK Süd-West, Abschnitt 240

Ackermannstaße

Aindorferstr.

Albert-Roßhaupter-Straße

Allacher Straße

Anton-Will-Str.

Arnulfstraße

Aschenbrennerstr.

Aubinger Allee

Aubing-Ost-Str.

B 11 Bundesstraße (außerorts)

Baierbrunnerstraße

Balanstr.

Bavariaring

Berg-am-Laim-Straße

Blumenauer Straße

Bodenseestraße

Boschetsrieder Straße

Burgauerstr.

Candidstraße

Caracciolastr.

Carl-Wery-Straße

Chiemgaustraße

Claudius-Keller-Straße

Dachauer Straße

Daglfinger Straße

Denninger Str.

Dom-Pedro-Platz

Donnersberger Brücke

Dülferstraße

Effnerstraße

Ehrwalder Str.

Einsteinstraße

Englschalkinger Str.

Ernst-Haeckel-Str.

Eschenrieder Str.

Falkenstr.

Feldbergstraße

Feldmochinger Straße

Forst-Kasten-Allee

Frankfurter Ring

Freisinger Landstraße

Friedenspromenade

Fürstenrieder Straße

Gänselieselstraße

Geiselgasteigstraße

Georg-Brauchle-Ring

Görresstraße

Gräfstr.

Graubündener Straße

Großhaderner Straße

Grünwalder Straße

Grusonstr.

Guardinistr.

Guido-Schneble-Str.

Harthauser Str.

Heidemannstraße

Heilmannstr.

Heinrich-Wieland-Straße

Hellensteinstr.

Herzog-Heinrich-Straße

Hubertusstr.

Ifflandstraße

Im Gefilde

Ingolstädter Straße (innerorts und außerorts)

Isarring

Isartalstr.

Johann-Clanze-Str.

Josef-Felder-Straße

Karl-Marx-Ring

Karlsfelder Straße

Karl-Theodor-Straße

Kreppeberg

Kronwinkler Str.

Landsberger Straße

Landshuter Allee

Langwieder Hauptstr.

Lassallestraße

Leopoldstraße

Lerchenauer Straße

Lichteneckstr.

Lincolnstr.

Lothringer Str

Ludwigsfelder Straße

Manzostraße

Maria-Eich-Straße

Marlene-Dietrich-Str.

Marsplatz

Mauerkircherstraße

Menzinger Straße

Milbertshofener Straße

Moosacher Straße

Mühlbaurstraße

Murnauer Straße

Nördliche Auffahrtsallee

Nymphenburger Str.

Oberföhringer Straße

Oettingenstraße

Ottendichler Straße

Perlacher Str.

Pfeufferstr.

Pippinger Straße

Plinganserstraße

Putzbrunner Straße

Rockefellerstr.

Rosenheimer Straße

Ruppertstraße

Savitsstr.

Schellingstraße

Schleißheimer Straße

Schönstr.

Schröfelhofstr.

Schumacherring

Schwanthalerstraße

Schwere-Reiter-Straße

Siberstr.

Siegenburger Str.

St.-Galler-Str.

St.-Michael-Str.

Stäblistraße

Ständlerstraße

Steinsdorfstraße

Stuntzstraße

Südparkallee

Tegernseer Landstraße

Tegernseer Landstraße/Emersonstraße (parallel zu A 995)

Tengstraße

Thalkirchner Str.

Theresienstraße

Thomas-Hauser-Straße

Töginger Straße

Tölzer Straße/Steinerstraße

Toni-Pfülf-Str.

Truderinger Str.

Ungererstraße

Unterbiberger Str.

Verdistraße

Von-Kahr-Straße

Waldhornstr.

Wasserburger Landstraße

Weidener Str.

Weinberger Straße

Weitlstraße

Willibaldstr.

Willy-Brandt-Allee

Wintrichring

Wittelsbacherstraße

Würmtalstraße

Zehntfeldstr.

Zeppelinstraße

Züricher Straße

(Auf machen Straßen können auch mehrere Kontrollen stattfinden. Die vollständige Liste über alle Messtellen in Bayern hat das Innenministerium auf seiner Website veröffentlicht.)

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.