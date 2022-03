BMW erfasst Fußgänger auf Leopoldstraße - 55-Jähriger schwer verletzt

Von: Andreas Schwarzbauer

Teilen

Nach einem Unfall musste die Polizei die Leopoldstraße sperren (Symbolbild). © dpa/David Young

55-Jähriger überquert Leopoldstraße und läuft plötzlich zurück in Richtung Fahrbahnmitte. Ein 33-jähriger Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig reagieren

München - Ein 55-Jähriger ist Sonntagnacht gegen 0:25 Uhr auf der Leopoldstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Berliner überquerte auf Höhe der Kreuzung Nikolaistraße die Fahrbahn. Laut Polizei war er bereits beinahe auf der anderen Seite, als er sich umdrehte und zurück in Richtung Fahrbahnmitte ging. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Freising konnte nicht mehr rechtszeitig reagieren und erfasste ihn mit seinem BMW.

München: Leopoldstraße wegen Unfall mit Schwerverletzten teilweise gesperrt

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Der 55-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als tausend Euro. Wegen des Unfalls war die Leopoldstraße in Richtung stadtauswärts für etwa eine Stunde gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bereits am Freitagabend war es am Leuchtenbergring zu einem Unfall gekommen, der jedoch für die Beteiligten glimpflich ausging.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Quelle: www.hallo-muenchen.de