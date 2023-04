BMW Open 2023 am Sonntag: Wer ist im Finale beim Münchner Tennis-Turnier?

Von: Kristina Beck

Alexander Zverev, Top-Mann des deutschen Tennis, spielt bei den BMW Open um die Trophäe auf dem Sandplatz. © Sven Hoppe/dpa

Endspurt bei den BMW Open 2023 in München: Am Sonntag spielt Holger Rune um den Sieg beim deutschen ATP-Turnier. Die Finalpartie der Para Trophy wurde bereits gestern ausgetragen.

Update: 23. April

München ‒ Holger Rune aus Dänemark, Nummer sieben auf der Weltrangliste, wird seiner Favoritenrolle voll gerecht und landet nach einem 6:6, 3:2 gegen Christopher O‘Connell sicher im Finale des ATP-Turniers in München.

Dort wartet, wie im vergangenen Jahr, Botic van de Zandschulp. Der Niederländer hat den US-Amerikaner Taylor Fritz, Nummer zehn der Welt, aus dem Turnier geworfen (6:4, 7:6). Das Finalspiel beginnt um 13.30 Uhr.

Holger Rune hat sich erfolgreich ins Finale gespielt. © Gettyimages

Auf dem Weg zum ersten gemeinsamen Turniersieg ist das deutsche Davis-Cup-Doppel. Kevin Krawietz und Tim Pütz haben sich im ersten Spiel des Tages gegen Robin Haase aus den Niederlanden und den Österreicher Philipp Oswald durchgesetzt (7:6, 6:2). Im Finalspiel sind sie gegen das österreichische Duo Alexander Erler und Lucas Miedler angetreten.

Das deutsche Doppel muss allerdings weiter auf seinen ersten gemeinsamen Titel auf der ATP-Tour warten. Laut dpa verloren die Davis-Cup-Profis das Finale auf dem Münchner Sandplatz 3:6, 4:6.

Krawietz verpasste somit den Hattrick auf der Iphitos-Anlage, nachdem er in den vorherigen zwei Jahren das Turnier mit verschiedenen Partnern gewonnen hatte. Pütz triumphierte 2019 am Aumeister. Seit diesem Jahr spielen beide auf der ATP-Tour zusammen. In München standen Krawietz und Pütz erstmals gemeinsam im Finale.

Rollstuhl-Tennis: Sieger der Para Trophy in München steht fest

Bei der Para Trophy, dem Parallelturnier im Rollstuhl-Tennis, steht der Sieger bereits fest. Es ist die Nummer eins der Welt und der große Favorit Alfie Hewett aus Großbritannien, der den Briten Tom Egberink mit 7:5, 6:3 im Finale besiegt.

Para Trophy: Alfie Hewett siegt im Finale bei den BMW Open. © Gettyimages

Die Halbfinal-Partien vom Samstag im Überblick

Holger Rune (Sieger) Christopher O'Connell 6:6, 3:2 Botic van de Zandschulp (Sieger) Taylor Fritz 6:4, 7:6

Die Viertelfinal-Partien vom Freitag im Überblick

Christopher O'Connell (Sieger) Flavio Cobolli 7:6, 4:6, 6:3 Holger Rune (Sieger) Cristian Garin 6:2, 6:4 Dominic Thiem Talyor Fritz (Sieger) 3:6, 4:6 Marcos Giron Botic van de Zandschulp (Sieger) 6:7, 3:6

Aus für die deutschen Turnier-Teilnehmer: Zverev und Co. müssen sich bei den BMW Open geschlagen geben. Die Partien der ATP-Tour im Überblick

Update: 21. April

München ‒ Ein dritter Sieg sollte ihm nicht vergönnt sein. Alexander Zverev, der am gestrigen Donnerstag seinen 26. Geburtstag feierte, stand bereits 2017 und 2018 ganz oben auf dem Siegertreppchen, doch dieses Jahr blieb ihm das Glück im Auftaktmatch gegen Christopher O´Connell aus Australien fern. Wie auch schon im vergangenen Jahr gegen den späteren BMW-Open-Sieger Holger Rune.

Zverevs Gegner Christopher O‘Connell traf im Viertelfinale auf den italienischen Qualifikanten Flavio Cobolli. Der Italiener verlor die Partie mit 7:6, 4:4, 6:3.

Mehr Glück hatten zwei andere Top-Stars des Turniers. Holger Rune aus Dänemark spielte sich gegen den deutschen Yannik Hanfmann in zwei Sätzen (6:3; 6:4) ins Viertelfinale, wo er am Freitag auf Cristian Garin aus Chile, Sieger der BMW Open 2019, trifft.

US-Amerikaner Taylor Fritz gewann gegen Márton Fucsovics aus Ungarn mit 4:6, 6:3, 6:3. Im Viertelfinale steht er entweder gegen US-Open-Champion Dominic Thiem oder den Schweizer Marc-Andrea Huesler auf dem Platz. Das Spiel der beiden musste gestern Abend wegen Dunkelheit abgebrochen werden und wurde am Freitag fortgesetzt.

Bei den Deutschen gab es weitere Niederlagen zu verzeichnen: Oscar Otto, der 2022 im Halbfinale stand, schied im Achtelfinale Flavio Cobolli aus. Kein Happy End gab es auch für Daniel Altmaier, der nach dem Spiel gegen Aslan Karatsev das Feld räumen musste.

Damit ist es gänzlich vorbei mit der deutschen Beteiligung bei den BMW Open 2023 in München. Nun die Ergebnisse vom Donnerstag und die Partien vom Freitag im Überblick:

Partien vom Freitag

11 Uhr Christopher O'Connell (Sieger) Flavio Cobolli 13.40 Uhr (verlegt) Marc-Andrea Hüsler Dominic Thiem 13.40 Uhr Holger Rune Cristian Garin 15.25 Uhr Marcos Giron Botic Van De Zandschulp

Partien vom Donnerstag

Flavio Cobolli (Sieger) Oscar Otte 6:0, 3:6, 6:3 Marcos Giron (Sieger) Alexander Ritschard 4:6, 6:3, 6:3 Holger Rune (Sieger) Yannik Hanfmann 6:3, 6:4 Cristian Garin Lorenzo Sonego 6:3, 7:6 Alexander Zverev Christopher O‘Connell 6:7, 4:6 Aslan Karatsev Botic Van De Zandschulp 2:6, 0:6 Márton Fucsovics Taylor Fritz 6:4, 3:6, 3:6

Ins Wasser gefallen: Wegen zu starken Regens mussten die Achtelfinal-Matches vom Mittwoch auf den Donnerstag verlegt werden. Die heutigen Begegnungen im Überblick

Update: 20. April

München ‒ Wegen zu starken Regens wurden die Matches der ersten Achtelfinal-Runde vom Mittwoch auf den Donnerstag verlegt, was auch das Spiel Alexander Zverev gegen Christopher O‘Connell betrifft.

Daniel Altmaier soll sein Match gegen Aslan Karatsev zu Ende spielen, das am Mittwoch beim Stand von 0:3 im dritten Satz abgebrochen wurde.

Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark tritt gegen Yannick Hanfmann (Karlsruhe) an. Der Kölner Oscar Otte, Zverevs möglicher Gegner im Viertelfinale, wird ebenfalls erst am Donnerstag gegen Flavio Cobolli spielen.

Die Partien vom Donnerstag im Überblick.

10.30 Uhr Aslan Karatsev Daniel Altmaier 10.55 Uhr Flavio Cobolli Oscar Otte 11 Uhr Marcos Giron Alexander Ritschard 12.15 Uhr Alexander Zverev Christopher O‘Connell 12.20 Uhr Christian Garin Lorenzo Sanego 14 Uhr Márton Fucsovics Taylor Fritz 16 Uhr Marc-Andrea Hülser Dominic Thiem

Glück im Unglück haben die Ticketbesitzer vom Mittwoch: „Fürs lange Ausharren und Ihre Treue möchten wir Ihnen als Kompensation Tickets für das kommende Jahr (Turniermontag oder Turnierdienstag) anbieten.“ Weitere Informationen gibt es auf www.bmwopen.de.

Hinweis zur Parksituation am Donnerstag Der Parkplatz am MTTC Iphitos muss aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse vorerst geschlossen werden. Es wird darum gebeten, auf Parkplätze in der Umgebung auszuweichen.

Das Achtelfinale bei den BMW Open 2023 in München hat begonnen. Die Ergebnisse aus Runde 1 vom Vortag und die Tennis-Partien am Mittwoch im Überblick

Update: 19. April

München ‒ Bei den BMW Open starten am Mittwoch die Achtelfinale-Partien. Drei Deutsche sind beim ATP-Turnier in München noch vertreten.

Alexander Zverev, Turniersieger von 2017 und 2018, hat den Australier Christopher O‘Connell als Gegner.

Außerdem steht das Erstrundenmatch von Daniel Altmaier an. Der 24-Jährige kommt als frischgebackener Turniersieger nach München, der in der vergangenen Woche das Challenger-Turnier in Sarasota gewonnen hat. Er spielt gegen Aslan Karatsev.

Achtelfinale bei den BMW Open: Die Partien am Mittwoch und Donnerstag als Auswahl

Achtelfinale - Mittwoch Alexander Zverev Christopher O‘Connell Flavio Cobolli Oscar Otte Achtelfinale - Donnerstag Holger Rune Yannick Hanfmann Dominic Thiem Marc-Andrea Hüsler

BMW Open 2023 in München: Ergebnisse aus Runde 1

Am zweiten Tag von Runde 1 konnte sich Oscar Otte, Halbfinalist von 2022, gegen der Argentinier Sebastián Báez durchsetzen. Ottes nächster Gegner ist, schon morgen, Qualifikant Flavio Cobolli aus Italien.

Jan-Lennard Struff ist hingegen gegen in der ersten Runde gegen Alexander Ritschard ausgeschieden. Bei seinem letzten Auftritt bei den BMW Open vor zwei Jahren hatte es „Struff““ noch ins Finale geschafft.

Auch dem 19-jährigen Max Rehberg aus München blieb das Glück eines Sieges verwehrt. Er verlor das Match gegen gegen Márton Fucsovics aus Ungarn.

Der US-Open-Champion Dominic Thiem konnte die hohen Erwartungen an ihn hingegen erfüllen. Sein Gegner, Constant Lestienne aus Frankreich, hatte Probleme mit dem Fuß und gab nach dem ersten Satz auf. Der Österreicher landete somit im Schnelldurchgang im Achtelfinale. Thiems nächster Gegner ist Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz.

Ergebnisse aus Runde 1 (Auswahl)

Thiago Monteiro Yannik Hanfmann (Sieger) 7 - 6 - 2 6 - 7 - 6 Oscar Otte (Sieger) Sebastián Báez 6 - 7 3 - 5 Jan-Lennard Struff Alexander Ritschard (Sieger) 5 - 5 7 - 7 Marko Topo Cirstian Garin (Sieger) 4 - 2 6 - 6 Márton Fucsovics (Sieger) Max Rehberg 4 - 7- 6 6 - 6 - 3

Münchner können bis Sonntag, 23. April, bei den BMW Open 2023 wieder Weltklasse-Tennis bestaunen. Der Überblick zum ATP-Turnier am Aumeister

Erstmeldung: 17. April

München ‒ Die Tenniswelt ist bis Sonntag, 23. April, wieder in München zu Gast. Die BMW Open sind das erste der vier deutschen Turniere der ATP-Tour.

Titelverteidiger Holger Rune aus Dänemark, der Amerikaner Taylor Fritz und der deutsche Top-Spieler Alexander Zverev führen das durchaus prominente Teilnehmerfeld auf dem traditionsreichen Sandplatz des MTTC Iphitos an. Hinzu kommt beispielsweise Dominic Thiem, US-Open-Champion von 2020 aus Österreich.

BMW Open 2023 in München: Beim renommierten Tennis-Turnier ist auch Alexander Zverev dabei

Insgesamt sieben deutsche Tennisprofis kämpfen um den Titel der BMW Open 2023 – auch die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev. Er wird allerdings erst am Mittwoch ins Geschehen eingreifen, der Turniersieger von 2017 und 2018 hat in der ersten Runde ein Freilos.

Neben Zverev sind Oscar Otte und Jan-Lennard Struff bei den BMW Open am Start, außerdem Daniel Altmaier, Max Rehberg, Yannick Hanfmann (bereits eine Runde weiter) und Marko Topo.

Und während die Profis im Hauptfeld noch auf ihren Einsatz warten, haben sich die Spieler in der Qualifikation schon spannende Matches geliefert. Topo, der Lokalmatador vom MTTC Iphitos, hat sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt.

Zum ATP-Auftaktturnier in München: Spielplan, Tickets und Anfahrt

Spielplan

Von Montag bis Freitag werden jeweils gegen 13 Uhr und nicht vor 16 Uhr die „Matches of the day“ ausgetragen. Spielbeginn ist täglich um 11 Uhr. Einlass auf die Anlage ist ab 10 Uhr ‒ beziehungsweise jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.

Datum Turnierrunde Samstag, 15. April Qualifikation Sonntag, 16. April Qualifikation Montag, 17. April Runde 1 Dienstag, 18. April Runde 1 Mittwoch, 19. April Achtelfinale Donnerstag, 20. April Achtelfinale Freitag, 21. April Viertelfinale Samstag, 22. April Halbfinale Sonntag, 23. April Finale

Tickets

Tickets sind in zwei Ticketkategorien erhältlich: als Tagestickets oder als Dauerkarten. Es werden wieder Rabatte für Kinder und Jugendliche angeboten. Für das Viertel- und Halbfinale sowie das Finale selbst sind alle Karten bereits vergriffen.

Anfahrt

Das Turnier findet auf dem Gelände des MTTC Iphitos in Freimann statt (Aumeisterweg 10, 80805 München). In unmittelbarer Nähe des MTTC Iphitos ist Parken nur sehr eingeschränkt möglich. Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln des MVV anzureisen und die P&R Anlagen zum Parken zu nutzen.

U-Bahn ‒ Die U-Bahn Haltestelle Studentenstadt (U6) ist nur fünf Gehminuten vom MTTC Iphitos entfernt.

P+R-Anlagen ‒ Studentenstadt, Kieferngarten, Fröttmaning oder auch Garching-Hochbrück.

Weitere Informationen zu Turnier, Besucherinformationen und Spielplan sowie den Newsticker gibt es auf der Seite der BMW Open.

