Haus und Gehweg in München unter Wasser ‒ Großer Einsatz für die Feuerwehr wegen Rohrbruch

Einsatz für die Münchner Feuerwehr wegen Wasser-Rohrbruch an der Boschetsrieder Straße. © Berufsfeuerwehr München

Die Münchner Feuerwehr rückte wegen einem Rohrbruch zum großen Einsatz aus. Im Haus stand bereits das Wasser, der Gehweg musste gesperrt werden.

München / Obersendling ‒ Nach einer geplatzten Hauptwasserleitung in München standen sowohl das Haus als auch die Straße unter Wasser. Der Einsatz für die Feuerwehr wegen dem Rohrbruch dauerte fünf Stunden.

Großer Feuerwehr-Einsatz wegen Rohrbruch in München Haus und Gehweg unter Waser

Ein Hausmeister in einem großen Wohnkomplex an der Boschetsreider Straße alarmierte am Sonntagmorgen nach einem Rohrbruch am Hauswasseranschluss den Notruf 112. Laut Feuerwehr standen die Tiefgarage und der Technikraum bereits etwa 20 cm unter Wasser.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sahen sie auch bereits einen stark unterspülten Gehweg.

Damit Passanten nicht einbrechen, sperrte die Feuerwehr den Bereich großräumig ab und verständigte die Stadtwerke.

Hauptwasserleitung in Gebäude an Boschetsreider Straße geplatzt - Stadtwerke müssen Schaden reparieren

In dem Haus war vor allem ein Technikraum mit der Elektroverteilung durch das laufende Wasser stark gefährdet. Zur Sicherung eines Fahrzeuges wurde auch eine Duplexgarage nach oben gefahren, um das Wasser vom Fahrzeug fernzuhalten.

Durch den Einsatz von drei Tauchpumpen und mehreren Elektrosaugern konnten die Einsatzkräfte das Wasser in fünfstündiger Arbeit abpumpen.

Die Stadtwerke müssen nun im Außenbereich den Gehweg und die Straße aufbaggern, um den Schaden an der Leitung zu reparieren.

